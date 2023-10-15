https://ria.ru/20231015/zhertvy-1902940538.html

При атаках ХАМАС на Израиль погибли 19 французов, заявил Париж

При атаках ХАМАС на Израиль погибли 19 французов, заявил Париж - РИА Новости, 15.10.2023

При атаках ХАМАС на Израиль погибли 19 французов, заявил Париж

Девятнадцать французов погибли с начала атак ХАМАС против Израиля, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T20:26

2023-10-15T20:26

2023-10-15T20:42

в мире

израиль

франция

катрин колонна

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Девятнадцать французов погибли с начала атак ХАМАС против Израиля, сообщила глава французского МИД Катрин Колонна. "Девятнадцать наших граждан погибли. Ещё о тринадцати у нас нет новостей, и их судьба нас тревожит. Некоторые из них, вероятно, удерживаются в заложниках", - сообщила министр в обращении к журналистам на полях визита в Израиль в воскресенье. Её речь транслировалась в официальном аккаунте МИД в X. Она отметила, что Франция сделает все, чтобы вернуть своих удерживаемых в заложниках граждан домой. Колонна подчеркнула, что долгом Франции и всего международного сообщества является избежать обострения ситуации во всем ближневосточном регионе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. По последним данным минздрава Газы, число жертв в анклаве превысило 2,6 тысячи человек. Число погибших жителей Израиля превысило тысячу человек, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, франция, катрин колонна, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году