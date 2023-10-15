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При землетрясении в Афганистане пострадали более 120 человек - РИА Новости, 15.10.2023
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11:26 15.10.2023 (обновлено: 13:10 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/zemletryasenie-1902877590.html
При землетрясении в Афганистане пострадали более 120 человек
При землетрясении в Афганистане пострадали более 120 человек - РИА Новости, 15.10.2023
При землетрясении в Афганистане пострадали более 120 человек
При землетрясении на западе Афганистана пострадали более 120 человек, сообщил офис Всемирной организации здравоохранения в Кабуле в соцсети X. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:26
2023-10-15T13:10
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. При землетрясении на западе Афганистана пострадали более 120 человек, сообщил офис Всемирной организации здравоохранения в Кабуле в соцсети X.&quot;Более 120 раненых доставлены в региональную больницу Герата&quot;, — говорится в посте.Бригады ВОЗ вместе с сотрудниками больниц продолжают оказывать помощь пострадавшим.Землетрясение магнитудой 6,4 произошло минувшей ночью в 32 километрах к северо-западу от города Герата. Очаг залегал на глубине десяти километров.В последние недели этот регион сотрясают мощные подземные толчки. Так, 7 октября в окрестностях Герата произошло несколько землетрясений магнитудой до 6,4. Жертвами стихии стали почти 2,5 тысячи человек, около десяти тысяч пострадали. Следующая серия землетрясений последовала 11 октября.
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в мире, афганистан, воз
В мире, Афганистан, ВОЗ
При землетрясении в Афганистане пострадали более 120 человек

ВОЗ: более 120 человек пострадали при землетрясении на западе Афганистана

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. При землетрясении на западе Афганистана пострадали более 120 человек, сообщил офис Всемирной организации здравоохранения в Кабуле в соцсети X.
«

"Более 120 раненых доставлены в региональную больницу Герата", — говорится в посте.

Бригады ВОЗ вместе с сотрудниками больниц продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло минувшей ночью в 32 километрах к северо-западу от города Герата. Очаг залегал на глубине десяти километров.
В последние недели этот регион сотрясают мощные подземные толчки. Так, 7 октября в окрестностях Герата произошло несколько землетрясений магнитудой до 6,4. Жертвами стихии стали почти 2,5 тысячи человек, около десяти тысяч пострадали. Следующая серия землетрясений последовала 11 октября.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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