https://ria.ru/20231015/zemletryasenie-1902854334.html

На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4

На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 15.10.2023

На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4

На Западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T06:59

2023-10-15T06:59

2023-10-15T10:01

в мире

афганистан

герат (провинция)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его информации, землетрясение произошло в 32 километрах к северо-западу от города Герата в 3:36 по времени UTC (6:36 мск).Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 11 октября.

https://ria.ru/20231012/zemletryasenie-1902267730.html

https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901753861.html

афганистан

герат (провинция)

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в мире, афганистан, герат (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)