https://ria.ru/20231015/zemletryasenie-1902854334.html
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 15.10.2023
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4
На Западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T06:59
2023-10-15T06:59
2023-10-15T10:01
в мире
афганистан
герат (провинция)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его информации, землетрясение произошло в 32 километрах к северо-западу от города Герата в 3:36 по времени UTC (6:36 мск).Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 11 октября.
https://ria.ru/20231012/zemletryasenie-1902267730.html
https://ria.ru/20231010/zemletryasenie-1901753861.html
афганистан
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в мире, афганистан, герат (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Герат (провинция), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4
EMSC: на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4