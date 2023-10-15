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На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 15.10.2023
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06:59 15.10.2023 (обновлено: 10:01 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/zemletryasenie-1902854334.html
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 15.10.2023
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4
На Западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T06:59
2023-10-15T10:01
в мире
афганистан
герат (провинция)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По его информации, землетрясение произошло в 32 километрах к северо-западу от города Герата в 3:36 по времени UTC (6:36 мск).Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 11 октября.
https://ria.ru/20231012/zemletryasenie-1902267730.html
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афганистан
герат (провинция)
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в мире, афганистан, герат (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Герат (провинция), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4

EMSC: на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На Западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,4, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По его информации, землетрясение произошло в 32 километрах к северо-западу от города Герата в 3:36 по времени UTC (6:36 мск).
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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12 октября, 14:54
Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Предыдущее землетрясение в провинции Герат произошло 11 октября.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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10 октября, 13:39
 
В миреАфганистанГерат (провинция)Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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