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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 15.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, в городе звучат сирены воздушной тревоги, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:41
2023-10-15T15:41
2023-10-15T15:41
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье, в городе звучат сирены воздушной тревоги, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье раздались звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
"Общественное": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв