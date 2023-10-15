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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне - РИА Новости, 15.10.2023

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне

В Херсоне прогремел мощный взрыв, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:55

2023-10-15T10:55

2023-10-15T11:17

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Херсоне прогремел мощный взрыв, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное". "После взрыва в некоторых районах пропало электричество и возникли перебои с водоснабжением", — приводит канал слова назначенного Киевом мэра Романа Мрочко.C 9:50 в подконтрольной Украине части Херсонской области звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.

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