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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне - РИА Новости, 15.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 15.10.2023 (обновлено: 11:17 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/vzryv-1902874344.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне - РИА Новости, 15.10.2023
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне
В Херсоне прогремел мощный взрыв, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:55
2023-10-15T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Херсоне прогремел мощный взрыв, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное". "После взрыва в некоторых районах пропало электричество и возникли перебои с водоснабжением", — приводит канал слова назначенного Киевом мэра Романа Мрочко.C 9:50 в подконтрольной Украине части Херсонской области звучит сигнал воздушной тревоги. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне

"Общественное": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремел мощный взрыв

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Херсоне прогремел мощный взрыв, сообщил в Telegram украинский телеканал "Общественное".
"После взрыва в некоторых районах пропало электричество и возникли перебои с водоснабжением", — приводит канал слова назначенного Киевом мэра Романа Мрочко.
C 9:50 в подконтрольной Украине части Херсонской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.
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В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадали предприятия
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