https://ria.ru/20231015/vsu-1902884255.html

ВСУ возьмет в аренду ПВО у других стран на зиму

ВСУ возьмет в аренду ПВО у других стран на зиму - РИА Новости, 15.10.2023

ВСУ возьмет в аренду ПВО у других стран на зиму

Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил в воскресенье советник командования воздушных сил... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:47

2023-10-15T12:47

2023-10-15T12:58

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украина берет средства противовоздушной обороны в аренду у других государств на отопительный период, сообщил в воскресенье советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире. "Такая практика (аренда систем ПВО - ред.) у нас уже есть. Некоторые страны дали в пользование... Никто свои ПВО просто так нам не отдаст, это понятно. Почему так долго поставляют, почему дозированно? Нет ПВО столько в мире, чтобы взять нам и отдать сразу, нужно с пониманием к этому подходить. Но в целом мы усиливаемся, заходят новые комплексы, пусть даже морально немного устаревшие, как те же "Хоки" (зенитно-ракетный комплекс MIM-23 Hawk - ред.), но нам нужно больше, поскольку они отыгрывают сейчас большую роль. И то, что Украина может получить в пользование на тот же отопительный период, - это большой положительный знак", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Какие именно страны предоставляют Украине средства ПВО, Игнат уточнять не стал, сославшись на нежелание партнеров афишировать эту информацию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231015/pvo-1902848606.html

https://ria.ru/20231015/putin-1902868100.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины