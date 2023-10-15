https://ria.ru/20231015/vospalenie-1902659542.html

Увядает все тело. Раскрыты причины, ускоряющие старение

Увядает все тело. Раскрыты причины, ускоряющие старение - РИА Новости, 15.10.2023

Увядает все тело. Раскрыты причины, ускоряющие старение

Все больше исследований ученые посвящают хроническому воспалению, которое обычно незаметно протекает в организме и вызывает различные болезни. Согласно... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:00

2023-10-15T08:00

2023-10-15T08:03

наука

великобритания

нидерланды

глазго

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

старение

биология

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155916/83/1559168383_0:244:2628:1722_1920x0_80_0_0_b2e31bf4117f98700a6e2b0fa18bd3e1.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Сальма Султанова. Все больше исследований ученые посвящают хроническому воспалению, которое обычно незаметно протекает в организме и вызывает различные болезни. Согласно популярной гипотезе, оно еще и ускоряет старение. Что это за состояние и как с ним бороться — в материале РИА Новости.Щит организмаНаша иммунная система естественным образом реагирует на внешнее воздействие, вызывая воспаление. За него отвечают клетки иммунной системы, различные цитокины и белки, в том числе — белки острой фазы. Когда организм сталкивается с угрозой, эти вещества при помощи нейтрофилов и макрофагов начинают формировать иммунный ответ и восстанавливать поврежденную ткань. Процесс длится не более шести недель и называется острым воспалением."На самом деле воспаление — это защитный рефлекс, сопровождающийся болью, покраснением, опухолью, жаром и нарушением функций. Он возникает всякий раз, когда тело подвергается химическим, биологическим, термическим или физическим атакам. Например, если мы ударяем колено, оно начинает болеть, появляются легкий отек, краснота, локально повышается температура и нарушается функция — коленом двигать больно. Специальные нервы посылают сигнал, что делать этого пока не стоит", — рассказывает старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН, кандидат медицинских наук Михаил Болков.По словам эксперта, то же самое с бактериями и вирусами. Иммунная система молниеносно распознает их проникновение в организм и дает команду ликвидировать патоген."Когда вирус попадает в нос, туда сразу идет приток крови, вместе с которой прибывают лейкоциты. Начинается покраснение, повышение температуры, область поражения припухает. Нарушается функция органа: снижается нюх, выделяется слизь. Без нормального воспаления человек умрет. Либо организм убьет сам себя, либо это сделает микроб", — отмечает иммунолог.Когда щит оборачивается мечомОстрое воспаление контролируемо и позволяет в критический момент обеспечить эффективную защиту. Однако иногда цикл вместо того, чтобы завершиться, начинается по новой, хоть и в более слабой форме. Он может продолжаться месяцами, а то и всю жизнь. Такое состояние называют хроническим воспалением."Оно очень сильно изматывает организм. Ткань в зоне хронического воспаления теряет свою функцию и начинает разрушаться. Это нередко приводит к онкотрансформации. Например, статистически японцы больше других болеют раком пищевода. Это происходит из-за того, что они чаще потребляют рыбу, кости которой травмируют слизистую пищевода", — поясняет Болков.Как воспаление старит организмВялотекущее хроническое воспаление обычно наблюдают только у пожилых людей. Одна из причин его появления — набор молекул, производимый стареющими клетками (SASP). Он ослабляет иммунные клетки, которые больше не могут очищать организм от ненужных продуктов и воспалительных факторов. Состояние характеризуется повышенным уровнем провоспалительных маркеров в крови, среди них — антагонист рецептора интерлейкина 1, интерлейкины 1, 6, 8, 13,18, С-реактивный белок, интерфероны альфа-2b и бета-1а, трансформирующий фактор роста бета, фактор некроза опухоли и сывороточный белок амилоида А. Для такого рода воспаления даже придумали термин — инфламейджинг.Известно, что некоторые провоспалительные цитокины ослабляют передачу сигналов инсулина и эритропоэтина, что приводит к развитию саркопении, то есть потери скелетной мышечной массы и функции мышц. При этом синдроме человек чаще ощущает усталость и не может выполнять физические нагрузки. Иногда саркопения может приводить к смерти.В прошлом году международная команда ученых предположила, что хроническое воспаление препятствует самообновлению гемопоэтических стволовых клеток и ускоряет их старение. Дело в том, что при воспалении они переходят на аэробное дыхание, в ходе которого начинают выделяться активные формы кислорода (АФК). Накопленный ими стресс повреждает ДНК стволовых клеток, что снижает их функцию.Инфламейджинг может также спровоцировать нейровоспаление — главную причину старения мозга. Доказано, что чрезмерное производство провоспалительных медиаторов снижает выработку BDNF и IGF-1 — молекул, отвечающих за пластичность мозга. Это ухудшает различные когнитивные функции: снижает скорость обработки информации, уменьшает объем рабочей памяти и пластичности, нарушает пространственную память. В итоге все может привести к расстройствам центральной нервной системы — например, болезням Альцгеймера или Паркинсона, инсульту.Ученые из Великобритании и Нидерландов показали, что хроническое воспаление усугубляет дисфункцию теломер у мышей, ухудшает регенеративный потенциал тканей животных и ускоряет их старение. В этой же работе отмечено, что с помощью ингибиторов фермента ЦОГ-2 вышеперечисленные функции удалось восстановить.Что предлагает наукаАмериканские специалисты выяснили, что с возрастом макрофаги теряют способность захватывать и поглощать кальций, без которого невозможна передача сигнала к внутриклеточным структурам и молекулам. Отсутствие кальция приводит к возникновению хронического воспаления. Авторы утверждают: если активировать захват кальция макрофагами, то патологического процесса можно избежать, соответственно, уменьшить риск возникновения нейродегенеративных и кардиометаболических заболеваний. Это открывает дорогу для нового класса антивозрастных препаратов.Недавно международная группа исследователей обнаружила, что ведущую роль в развитии хронического воспаления играет молекулярный сигнальный путь cGAS/STING, помогающий бороться с различными инфекциями. Выяснилось, что блокирование белка STING подавляет воспаление в стареющих клетках и тканях человека. Также это позволило ослабить воспаление в периферических органах и мозге у мышей и улучшить функцию их тканей.Предлагается еще одна модель борьбы с хроническим воспалением. На днях в Nature вышло исследование, в котором говорится, что живущие в старых клетках митохондрии в итоге начинают "течь" и терять ДНК, что и приводит к этому состоянию. "Нам удалось найти связь между митохондриями и воспалительными эффектами старых клеток. Мы обнаружили, что митохондриальная пермеабилизация (изменение проницаемости мембраны клеток. — Прим. ред.) — процесс, неразрывно связанный с гибелью клеток, — способствует воспалению в старых и поврежденных клетках. Это поможет создать новые методы борьбы со старением и раком", — говорит Стивен Тейт, профессор Университета Глазго и соавтор исследования.Это медикаментозный путь решения проблемы, но все больше ученых говорят и о профилактике. Врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, ассистент кафедры факультетской терапии СПбГУ Наталия Гаврилова уверена, что контролировать системное воспаление помогает здоровый образ жизни."Жировая ткань выделяет очень много провоспалительных веществ. Ее избыток в организме всегда вызывает мощное воспаление и провоцирует развитие заболеваний. Также немаловажную роль в возникновении воспаления играет микрофлора кишечника. В ней живет пять-шесть килограмм микроорганизмов, которые могут быть как противовоспалительными, так и провоспалительными", — рассказывает эксперт.По словам Наталии Гавриловой, снижать воспаление в организме помогают противовоспалительные лакто- и бифидобактерии."Важно поддерживать и восстанавливать их, ведь чем человек старше, тем у него больше воспалительных процессов, которые лакто- и бифидобактерии убирают. Но это пробиотики, и им тоже нужна пища. Поэтому наряду с пробиотиками рекомендуют потреблять также пребиотики".Врач добавляет, что к возникновению воспалений причастны хронические стресс и болезни."Стресс — абсолютно нормальное явление, оно даже помогает поддерживать организм в тонусе. Однако он должен начинаться и затем заканчиваться, давать передышку. Существует даже теория, что воспаление пытается ограничить уровни стресса", — рассказывает Гаврилова.Кроме того, не стоит пренебрегать качественным сном и физическими упражнениями, помогающими расслабить мышцы. Это поможет облегчить постоянные боли и снизить стресс.

https://ria.ru/20221208/chabrets-1837266178.html

https://rsport.ria.ru/20230201/zozh-1849060360.html

великобритания

нидерланды

глазго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, нидерланды, глазго, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, старение, биология, медицина, здоровье