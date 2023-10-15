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Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с их профпраздником - РИА Новости, 16.10.2023
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Новости Подмосковья
 
11:38 15.10.2023 (обновлено: 13:05 16.10.2023)
https://ria.ru/20231015/vorobev-1903042069.html
Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с их профпраздником
Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с их профпраздником - РИА Новости, 16.10.2023
Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с их профпраздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил всех причастных за... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-15T11:38
2023-10-16T13:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил всех причастных за добросовестную работу."Сегодня, 15 октября, мы отмечаем День работников дорожного хозяйства! В Подмосковье в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек. Спасибо каждому за добросовестную работу и профессионализм! От качества вашей работы зависит многое — безопасность движения, наших жителей, возможность доставки грузов, оперативность перевозок. Дороги соединяют города, сёла, а главное — нас с родными и близкими", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.Также он отметил преданность профессии супругов Елены и Леонида Ткаченко, которые уже более 25 лет работают в Мосавтодоре."Леонид — заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области, занимал призовые места в конкурсе "Лучший водитель Московской области". У семьи в целом несколько наград — благодарственные письма, грамоты", - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, леонид ткаченко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Леонид Ткаченко

Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с их профпраздником

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил всех причастных за добросовестную работу.
"Сегодня, 15 октября, мы отмечаем День работников дорожного хозяйства! В Подмосковье в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек. Спасибо каждому за добросовестную работу и профессионализм! От качества вашей работы зависит многое — безопасность движения, наших жителей, возможность доставки грузов, оперативность перевозок. Дороги соединяют города, сёла, а главное — нас с родными и близкими", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
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Также он отметил преданность профессии супругов Елены и Леонида Ткаченко, которые уже более 25 лет работают в Мосавтодоре.
"Леонид — заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области, занимал призовые места в конкурсе "Лучший водитель Московской области". У семьи в целом несколько наград — благодарственные письма, грамоты", - добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЛеонид Ткаченко
 
 
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