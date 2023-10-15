https://ria.ru/20231015/vorobev-1903042069.html

Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с их профпраздником

Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с их профпраздником - РИА Новости, 16.10.2023

Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с их профпраздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил всех причастных за... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-15T11:38

2023-10-15T11:38

2023-10-16T13:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

леонид ткаченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863391027_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_f35c1ee7ecff0112c2e40be286262848.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником и поблагодарил всех причастных за добросовестную работу."Сегодня, 15 октября, мы отмечаем День работников дорожного хозяйства! В Подмосковье в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек. Спасибо каждому за добросовестную работу и профессионализм! От качества вашей работы зависит многое — безопасность движения, наших жителей, возможность доставки грузов, оперативность перевозок. Дороги соединяют города, сёла, а главное — нас с родными и близкими", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.Также он отметил преданность профессии супругов Елены и Леонида Ткаченко, которые уже более 25 лет работают в Мосавтодоре."Леонид — заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области, занимал призовые места в конкурсе "Лучший водитель Московской области". У семьи в целом несколько наград — благодарственные письма, грамоты", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231016/zhkkh-1903017612.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, леонид ткаченко