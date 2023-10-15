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Володин ответил на вопрос о вырубке лесов на Байкале - РИА Новости, 15.10.2023
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10:09 15.10.2023 (обновлено: 10:10 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/volodin-1902870214.html
Володин ответил на вопрос о вырубке лесов на Байкале
Володин ответил на вопрос о вырубке лесов на Байкале - РИА Новости, 15.10.2023
Володин ответил на вопрос о вырубке лесов на Байкале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вопрос рубок на Байкале, сообщил, что надо найти решение, которое бы уберегло от поспешных шагов и не... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:09
2023-10-15T10:10
общество
байкал
улан-удэ
иркутская область
вячеслав володин
александр козлов (глава минприроды)
госдума рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вопрос рубок на Байкале, сообщил, что надо найти решение, которое бы уберегло от поспешных шагов и не подвергло опасности Байкал. "Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение", — приводит слова Володина сайт Госдумы. По словам спикера Госдумы, профильному Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению "найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов". Также Володин отметил, что закон должен решить проблемы людей, способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера Байкал и его природной территории. Также отмечается, что Володин в Улан-Удэ провел совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал, обсуждение прошло с участием представителей всех фракций, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, руководства Бурятии, глав муниципальных образований Бурятии и Иркутской области, а также представителей общественности и научного сообщества.
https://ria.ru/20230824/zakon-1891943245.html
https://ria.ru/20230722/baykal-1885242168.html
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общество, байкал, улан-удэ, иркутская область, вячеслав володин, александр козлов (глава минприроды), госдума рф
Общество, Байкал, Улан-Удэ, Иркутская область, Вячеслав Володин, Александр Козлов (глава Минприроды), Госдума РФ
Володин ответил на вопрос о вырубке лесов на Байкале

Володин: вырубка деревьев не должна подвергать опасности Байкал

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вопрос рубок на Байкале, сообщил, что надо найти решение, которое бы уберегло от поспешных шагов и не подвергло опасности Байкал.
"Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение", — приводит слова Володина сайт Госдумы.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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По словам спикера Госдумы, профильному Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению "найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов".
Также Володин отметил, что закон должен решить проблемы людей, способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера Байкал и его природной территории.
Также отмечается, что Володин в Улан-Удэ провел совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал, обсуждение прошло с участием представителей всех фракций, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, руководства Бурятии, глав муниципальных образований Бурятии и Иркутской области, а также представителей общественности и научного сообщества.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Озеро Байкал
22 июля, 02:01
 
ОбществоБайкалУлан-УдэИркутская областьВячеслав ВолодинАлександр Козлов (глава Минприроды)Госдума РФ
 
 
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