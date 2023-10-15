https://ria.ru/20231015/volodin-1902870214.html

Володин ответил на вопрос о вырубке лесов на Байкале

Володин ответил на вопрос о вырубке лесов на Байкале - РИА Новости, 15.10.2023

Володин ответил на вопрос о вырубке лесов на Байкале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вопрос рубок на Байкале, сообщил, что надо найти решение, которое бы уберегло от поспешных шагов и не... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:09

2023-10-15T10:09

2023-10-15T10:10

общество

байкал

улан-удэ

иркутская область

вячеслав володин

александр козлов (глава минприроды)

госдума рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вопрос рубок на Байкале, сообщил, что надо найти решение, которое бы уберегло от поспешных шагов и не подвергло опасности Байкал. "Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение", — приводит слова Володина сайт Госдумы. По словам спикера Госдумы, профильному Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению "найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов". Также Володин отметил, что закон должен решить проблемы людей, способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера Байкал и его природной территории. Также отмечается, что Володин в Улан-Удэ провел совещание по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал, обсуждение прошло с участием представителей всех фракций, министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, руководства Бурятии, глав муниципальных образований Бурятии и Иркутской области, а также представителей общественности и научного сообщества.

https://ria.ru/20230824/zakon-1891943245.html

https://ria.ru/20230722/baykal-1885242168.html

байкал

улан-удэ

иркутская область

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общество, байкал, улан-удэ, иркутская область, вячеслав володин, александр козлов (глава минприроды), госдума рф