https://ria.ru/20231015/vino-1902854705.html

Латвия вытеснила Италию из крупнейших поставщиков вина в Россию

Латвия вытеснила Италию из крупнейших поставщиков вина в Россию - РИА Новости, 15.10.2023

Латвия вытеснила Италию из крупнейших поставщиков вина в Россию

Литва, Грузия и Латвия по итогам января-августа этого года отгрузили в Россию вина на 317,5 миллиона долларов, став крупнейшими поставщиками этого напитка в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T07:05

2023-10-15T07:05

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Литва, Грузия и Латвия по итогам января-августа этого года отгрузили в Россию вина на 317,5 миллиона долларов, став крупнейшими поставщиками этого напитка в страну: последняя вытеснила из этого списка Италию, чей экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на четыре процента, следует из расчетов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade национальных статслужб. Всего за восемь месяцев этого года в нашу страну ввезли вина более чем на 485 миллионов долларов, причем на одну только Литву пришлось более четверти этой суммы. По сравнению с прошлым годом страна нарастила экспорт в Россию на 20,6 процента. Импорт вина из Грузии увеличился на 19,4 процента, до 112,1 миллиона долларов, а расположившаяся на третьем месте Латвия нарастила свой экспорт на 18,5 процента, до 79,5 миллиона долларов. При этом больше всего вина Литва и Латвия в этом году завезли из Италии: за восемь месяцев этого года на 59,3 миллиона долларов на двоих. Активно эти две прибалтийские страны также закупались в Испании (на 21 миллион долларов) и Германии (на 14,1 миллиона долларов). В десятку крупнейших экспортеров напитка в Россию в этом году также вошли Италия (72,7 миллиона долларов), Испания (20,8 миллиона долларов), Польша (18,3 миллиона долларов), Германия (11,3 миллиона долларов), Чили (10,4 миллиона долларов), Португалия (7,7 миллиона долларов) и Армения (6,3 миллиона долларов). При этом по сравнению с прошлым годом заметнее всего нарастила свои показатели Чехия: поставки вина из этой страны выросли более чем вчетверо и превысили 46 тысяч долларов. Импорт вина из Греции в Россию вырос в 3,5 раза, до 461,6 тысячи долларов, из Турции — втрое, до 654,8 тысячи долларов.

https://ria.ru/20231013/vino-1902411572.html

https://ria.ru/20231003/vino-1900087187.html

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