https://ria.ru/20231015/valyuta-1902557106.html

Придется продавать. Российским экспортерам не оставили выбора

Придется продавать. Российским экспортерам не оставили выбора - РИА Новости, 15.10.2023

Придется продавать. Российским экспортерам не оставили выбора

Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валюты. Это касается крупных компаний, покрывающих основные экспортные направления. Долю установит... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T08:00

2023-10-15T08:00

2023-10-15T08:02

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

рубль

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валюты. Это касается крупных компаний, покрывающих основные экспортные направления. Долю установит государство. Как это повлияет на рубль — в материале РИА Новости.Нет спекуляциямВнешние и внутренние проблемы дестабилизируют национальную денежную единицу, и власти продолжают искать способ исправить ситуацию. В частности, решили вернуть обязательную продажу валюты для крупных экспортеров. Указ охватывает 43 группы корпораций, среди которых — предприятия цветной и черной металлургии, химической, лесной и зерновой промышленности, а также топливно-энергетические компании.Цель — повысить предложение валюты на внутреннем рынке и таким образом снизить спрос на нее. Такие ограничения уже вводили весной 2022-го — с неплохим результатом. Тогда обязательная продажа иностранных денег вкупе с резким повышением ключевой ставки компенсировала падение рубля. Положительный торговый баланс также сделал свое дело, и российская валюта значительно укрепилась.Сейчас указ затронет только крупных экспортеров. "Они будут должны начиная с даты, которая устанавливается правительством России, зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты", — пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Федеральная служба по финансовому мониторингу приставит к предприятиям контролеров. "Их задача — следить за тем, чтобы конвертация действительно проводилась, а компании не изобретали схем обхода. Для России это распространенная практика", — отмечает финансовый аналитик Михаил Беляев.Изменили мнениеДолю валюты, подлежащей обязательной продаже, определят в ближайшее время, но ясно, что она будет значительной. В августе 2023-го подобный вопрос уже поднимали. Тогда ЦБ удалось договориться с бизнесом неформально. Предприятия согласились добровольно реализовывать доллары, евро, рупии, юани и любые другие иностранные деньги на внутреннем рынке. Эксперты объясняли, что жесткие рамки тогда не ввели, потому что предприятия и так продавали до 80 процентов. Именно такой порог установили в феврале прошлого года, по мере улучшения ситуации планку снизили до 50 процентов, а в июне 2022-го и вовсе отменили.Очевидно, сейчас устного соглашения не хватило. ЦБ поддержал указ президента. Регулятор рассчитывает повысить прозрачность и предсказуемость валютного рынка, уменьшить возможность для спекуляций. Аналитики считают, что планку на этот раз могут установить выше. Беляев допускает продажу даже 100 процентов. "Конечно, корпорациям удобнее держать под рукой некоторое количество валюты для операционной деятельности, а так им придется брать на себя двойные курсовые потери, но торговле это не помешает. В то же время это снизит размах колебаний", — поясняет он. Сразу после подписания указа рубль несколько укрепился.Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что позиция Центробанка изменилась из-за резкого усиления давления на рубль. Ранее регулятор надеялся стабилизировать ситуацию мягкими методами, но обвал курса вынудил пойти на более жесткие меры. Благодаря росту предложения валюта может подешеветь для импортеров, что облегчит закупки товаров из-за рубежа, но вряд ли существенно повлияет на объем импорта, а значит, не ухудшит торговый баланс.КурсообразованиеАналитики сходятся во мнении, что новый указ обеспечит некоторое укрепление в ближайшей перспективе, курс к доллару прогнозируется на уровне 95-98 рублей. Однако для устойчивого эффекта требуется комплексный подход по решению системных проблем. "Валюта отражает состояние экономики. Можно сгладить конъюнктурные колебания, но для изменения общей тенденции необходимо разобраться с глубинными причинами", — говорит Беляев. Устойчивое снижение курса национальной валюты по отношению к трем основным — доллару, евро и юаню — говорит о недоработках в области эффективности и темпов роста экономики. Это решается поддержкой бизнеса, в том числе дешевыми кредитами.Эксперт объясняет, что "быстродействующие" меры опираются на результаты технического анализа, связанного с краткосрочными операциями. Но для изменения общего тренда потребуется долгая и тяжелая работа. "Без дополнительных действий корректировка курса продлится недолго, через несколько дней он продолжит монотонное снижение к основным валютам на один-два рубля в месяц", — заключает Беляев.Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев уточняет, что потенциал укрепления рубля до конца года будет зависеть от утвержденного объема обязательных продаж. Пока рынок продолжает держать рамки коррекционного коридора 92,50-102,50 рубля за доллар. Эксперт допускает, что в качестве дополнительной меры поддержки и снижения инфляционного давления ЦБ может повысить учетную ставку на заседании 27 октября. Антонов, в свою очередь, считает возможным дальнейшее расширение списка компаний, ограничения на операции с валютой для граждан и даже комиссии на покупку.

https://ria.ru/20230818/rubl-1890684795.html

https://ria.ru/20230910/valyuta-1895063340.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рубль