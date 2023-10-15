МИД заявил об актуальности предложений России по корейскому урегулированию
Бурмистров заявил об актуальности предложений РФ по корейскому урегулированию
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Предложения России и Китая по урегулированию проблем Корейского полуострова по-прежнему являются актуальными, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
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"Что касается российско-китайских инициатив, включая дорожную карту и план действий комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, а также проект политико-гуманитарной резолюции Совета Безопасности ООН, то эти документы не утратили своей актуальности", - сказал Бурмистров.
По его словам, "они призваны способствовать деэскалации напряженности и восстановлению необходимой для возобновления переговорного процесса атмосферы взаимного доверия".
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"В них сформулированы конкретные поэтапные шаги, нацеленные на формирование комплексной архитектуры неделимой безопасности в Северо-Восточной Азии. Однако российско-китайские наработки были отвергнуты США", - добавил дипломат.
Ранее в 2021 году Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о частичной отмене санкций в отношении КНДР. Согласно тексту проекта резолюции, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Совбез ООН отмечал, что КНДР не проводила ядерные испытания с сентября 2017 года и ввела мораторий на такие испытания, а также на пуски ракет средней дальности и межконтинентальных ракет с 2018 года. Авторы документа отметили сложное положение в экономике и тяжелые жизненные условия в КНДР в последние годы. Как подчеркивалось в документе, СБ ООН "позитивно рассмотрит возможность корректировки санкций в отношении КНДР" в свете соблюдения ею резолюций. Предлагалось отменить запрет на работу северокорейским рабочим за рубежом, снять санкции с проектов межкорейского железнодорожного и автомобильного сотрудничества, отменить ряд других ограничительных мер.
Это не первый проект резолюции Китая и РФ, предлагающий смягчить санкции против КНДР. В 2019 году Россия и Китай также подготовили совместный проект резолюции, призывавший к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту того документа, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях. Однако до сих пор голосования по этому проекту не проводилось. А в мае 2022 года РФ и Китаю пришлось наложить вето на подготовленную США резолюцию Совбеза об ужесточении санкций в отношении КНДР.