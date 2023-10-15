https://ria.ru/20231015/ulovka-1902851533.html

"Комику больше не поверят". В Сети раскусили хитрую уловку Зеленского

"Комику больше не поверят". В Сети раскусили хитрую уловку Зеленского - РИА Новости, 15.10.2023

"Комику больше не поверят". В Сети раскусили хитрую уловку Зеленского

Пользователи соцсети X раскритиковали обращение Владимира Зеленского к союзникам по вопросу поставок оружия и обвинили его в попытке привлечь внимание Запада к... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T05:10

2023-10-15T05:10

2023-10-15T10:32

в мире

украина

израиль

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение Владимира Зеленского к союзникам по вопросу поставок оружия и обвинили его в попытке привлечь внимание Запада к Украине."Зеленский пытается сохраниться в инфополе, когда все перешли к следующей войне, а финансирование иссякло", — написал kirkins."Нас больше беспокоит Израиль", — заявил ambereyes69."Мир только ждет твоей отставки, ничего больше", — отметил mirjana_2022."И чтобы Россия закончила работу и просто покончила с этим гребаным местом раз и навсегда", — добавил к предыдущему комментарию bunchakunts."Никто больше не поверит комику", — поделился своим мнением La_daoudi.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html

https://ria.ru/20231015/reshenie-1902847496.html

украина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, израиль, владимир зеленский