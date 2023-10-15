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"Комику больше не поверят". В Сети раскусили хитрую уловку Зеленского - РИА Новости, 15.10.2023
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05:10 15.10.2023 (обновлено: 10:32 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/ulovka-1902851533.html
"Комику больше не поверят". В Сети раскусили хитрую уловку Зеленского
"Комику больше не поверят". В Сети раскусили хитрую уловку Зеленского - РИА Новости, 15.10.2023
"Комику больше не поверят". В Сети раскусили хитрую уловку Зеленского
Пользователи соцсети X раскритиковали обращение Владимира Зеленского к союзникам по вопросу поставок оружия и обвинили его в попытке привлечь внимание Запада к... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T05:10
2023-10-15T10:32
в мире
украина
израиль
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение Владимира Зеленского к союзникам по вопросу поставок оружия и обвинили его в попытке привлечь внимание Запада к Украине.&quot;Зеленский пытается сохраниться в инфополе, когда все перешли к следующей войне, а финансирование иссякло&quot;, — написал kirkins."Нас больше беспокоит Израиль", — заявил ambereyes69."Мир только ждет твоей отставки, ничего больше", — отметил mirjana_2022."И чтобы Россия закончила работу и просто покончила с этим гребаным местом раз и навсегда", — добавил к предыдущему комментарию bunchakunts.&quot;Никто больше не поверит комику&quot;, — поделился своим мнением La_daoudi.Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html
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в мире, украина, израиль, владимир зеленский
В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский

"Комику больше не поверят". В Сети раскусили хитрую уловку Зеленского

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение Владимира Зеленского к союзникам по вопросу поставок оружия и обвинили его в попытке привлечь внимание Запада к Украине.
«

"Зеленский пытается сохраниться в инфополе, когда все перешли к следующей войне, а финансирование иссякло", — написал kirkins.

"Нас больше беспокоит Израиль", — заявил ambereyes69.
"Мир только ждет твоей отставки, ничего больше", — отметил mirjana_2022.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
На всех не хватит. Зеленскому передали тревожные новости о ВСУ
01:25
"И чтобы Россия закончила работу и просто покончила с этим гребаным местом раз и навсегда", — добавил к предыдущему комментарию bunchakunts.
«

"Никто больше не поверит комику", — поделился своим мнением La_daoudi.

Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.
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