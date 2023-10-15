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Собянин: Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы - РИА Новости, 18.10.2023
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13:37 15.10.2023 (обновлено: 14:31 18.10.2023)
https://ria.ru/20231015/ulitsa-1903600736.html
Собянин: Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы
Собянин: Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы - РИА Новости, 18.10.2023
Собянин: Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы
Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-15T13:37
2023-10-18T14:31
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улицы
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городское хозяйство москвы
сергей собянин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Продлим Мосфильмовскую улицу на западе столицы. Сейчас ведём подготовительные работы. Построим больше 7 километров дорог и два моста длиной 470 метров. Проложим по две полосы движения в каждом направлении. Благодаря этому свяжем проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский, Аминьевское шоссе и саму Мосфильмовскую улицу. Значительно улучшится транспортная доступность для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки", - говорится в сообщении.
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москва, улицы, благоустройство, городское хозяйство москвы, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Улицы, Благоустройство, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин

Собянин: Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы

© iStock.com / Drazen_Инженеры на строительной площадке
Инженеры на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© iStock.com / Drazen_
Инженеры на строительной площадке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Продлим Мосфильмовскую улицу на западе столицы. Сейчас ведём подготовительные работы. Построим больше 7 километров дорог и два моста длиной 470 метров. Проложим по две полосы движения в каждом направлении. Благодаря этому свяжем проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский, Аминьевское шоссе и саму Мосфильмовскую улицу. Значительно улучшится транспортная доступность для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваУлицыБлагоустройствоГородское хозяйство МосквыСергей Собянин
 
 
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