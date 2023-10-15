https://ria.ru/20231015/ulitsa-1903600736.html

Собянин: Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы

Собянин: Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы - РИА Новости, 18.10.2023

Собянин: Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы

Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-15T13:37

2023-10-15T13:37

2023-10-18T14:31

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сергей собянин

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Мосфильмовскую улицу продлят на западе Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Продлим Мосфильмовскую улицу на западе столицы. Сейчас ведём подготовительные работы. Построим больше 7 километров дорог и два моста длиной 470 метров. Проложим по две полосы движения в каждом направлении. Благодаря этому свяжем проспекты Генерала Дорохова и Мичуринский, Аминьевское шоссе и саму Мосфильмовскую улицу. Значительно улучшится транспортная доступность для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки", - говорится в сообщении.

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москва, улицы, благоустройство, городское хозяйство москвы, сергей собянин