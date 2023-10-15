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"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине
"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине - РИА Новости, 15.10.2023
"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине
Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины, что приведет к полному распаду государства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:08
2023-10-15T15:08
2023-10-15T15:16
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сергей нарышкин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины, что приведет к полному распаду государства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, сейчас говорят о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски", — предположил он.По мнению эксперта, такой сценарий будет самоубийственным для Киева, он приведет к прекращению существования Украины как государства.Риттер также заметил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия бесконечно. Сейчас Россия имеет достаточно войск, чтобы разгромить украинскую армию по всей длине линии соприкосновения, резюмировал офицер.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20231015/bayden-1902853653.html
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в мире, украина, польша, россия, скотт риттер, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Скотт Риттер, Сергей Нарышкин, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине
Экс-разведчик Риттер: Польша, Венгрия и Румыния могут устроить раздел Украины