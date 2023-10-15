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"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 15.10.2023 (обновлено: 15:16 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902900945.html
"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине
"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине - РИА Новости, 15.10.2023
"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине
Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины, что приведет к полному распаду государства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:08
2023-10-15T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
скотт риттер
сергей нарышкин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины, что приведет к полному распаду государства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, сейчас говорят о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски", — предположил он.По мнению эксперта, такой сценарий будет самоубийственным для Киева, он приведет к прекращению существования Украины как государства.Риттер также заметил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия бесконечно. Сейчас Россия имеет достаточно войск, чтобы разгромить украинскую армию по всей длине линии соприкосновения, резюмировал офицер.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20231015/bayden-1902853653.html
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в мире, украина, польша, россия, скотт риттер, сергей нарышкин, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Скотт Риттер, Сергей Нарышкин, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Разорвут на куски". В США заговорили о смертоносном ударе по Украине

Экс-разведчик Риттер: Польша, Венгрия и Румыния могут устроить раздел Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Польша, Венгрия и Румыния могут разделить между собой территории Украины, что приведет к полному распаду государства, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, сейчас говорят о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски", — предположил он.
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По мнению эксперта, такой сценарий будет самоубийственным для Киева, он приведет к прекращению существования Украины как государства.
Риттер также заметил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия бесконечно. Сейчас Россия имеет достаточно войск, чтобы разгромить украинскую армию по всей длине линии соприкосновения, резюмировал офицер.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияСкотт РиттерСергей НарышкинВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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