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В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 15.10.2023 (обновлено: 13:36 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902887885.html
В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023
В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
Украине не хватает ресурсов, чтобы реализовать все военные цели, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:28
2023-10-15T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
азовское море
киев
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украине не хватает ресурсов, чтобы реализовать все военные цели, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью FAZ."На мой взгляд, у нас недостаточно средств для достижения целей, которые мы поставили перед собой перед началом контрнаступления. Я имею в виду не только артиллерию или танки", — сказал он. По словам Костенко, ВСУ вряд ли удастся выйти к Азовскому морю до конца года. По его мнению, для успешного наступления им нужно было бы иметь как минимум равные с Россией силы по всем видам вооружений. "Доставленной техникой мы не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию", — заключил Костенко. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902882975.html
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в мире, украина, азовское море, киев, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Азовское море, Киев, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ

Депутат Рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю к концу года

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украине не хватает ресурсов, чтобы реализовать все военные цели, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью FAZ.
"На мой взгляд, у нас недостаточно средств для достижения целей, которые мы поставили перед собой перед началом контрнаступления. Я имею в виду не только артиллерию или танки", — сказал он.
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Вчера, 12:33
По словам Костенко, ВСУ вряд ли удастся выйти к Азовскому морю до конца года. По его мнению, для успешного наступления им нужно было бы иметь как минимум равные с Россией силы по всем видам вооружений.
"Доставленной техникой мы не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию", — заключил Костенко.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАзовское мореКиевВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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