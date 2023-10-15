https://ria.ru/20231015/ukraina-1902887885.html
В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023
В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
Украине не хватает ресурсов, чтобы реализовать все военные цели, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:28
2023-10-15T13:28
2023-10-15T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
азовское море
киев
верховная рада украины
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украине не хватает ресурсов, чтобы реализовать все военные цели, заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью FAZ."На мой взгляд, у нас недостаточно средств для достижения целей, которые мы поставили перед собой перед началом контрнаступления. Я имею в виду не только артиллерию или танки", — сказал он. По словам Костенко, ВСУ вряд ли удастся выйти к Азовскому морю до конца года. По его мнению, для успешного наступления им нужно было бы иметь как минимум равные с Россией силы по всем видам вооружений. "Доставленной техникой мы не смогли укомплектовать даже все бригады, которые предназначались для контрнаступления. С ней на самом деле выиграть невозможно, в лучшем случае можно только удержать линию", — заключил Костенко. ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По его словам, за все это время санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902882975.html
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902865011.html
украина
азовское море
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_230b685ff45915bc5ece1e0b4c110d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, азовское море, киев, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Азовское море, Киев, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Верховной раде раскрыли страшные подробности о ВСУ
Депутат Рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю к концу года