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Их заберут. В США заявили об опасном сигнале для Зеленского
Их заберут. В США заявили об опасном сигнале для Зеленского - РИА Новости, 15.10.2023
Их заберут. В США заявили об опасном сигнале для Зеленского
Правительство Израиля не будет жалеть президента Украины Владимира Зеленского и "заберет" у него западное вооружение, заявил бывший американский разведчик Тони... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:28
2023-10-15T11:28
2023-10-15T13:09
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство Израиля не будет жалеть президента Украины Владимира Зеленского и "заберет" у него западное вооружение, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. "Особенно после скандала с аплодисментами нацисту в парламенте Канады. Они (правительство Израиля. — Прим. ред.) будут делать все, чтобы получить дополнительное вооружение для своих задач", — сказал он. По мнению эксперта, поставками оружия Украине США опустошили свои арсеналы."А когда Израиль попросил помочь, выяснилось, что нам самим нужны запасы вооружения. США нужно будет выбрать: поддерживать либо Украину, либо Израиль. Вашингтон выберет Израиль. Зеленский это знает", — отметил Шаффер.Он приходит к выводу, что такая ситуация поставит президента Джо Байдена в очень трудное положение. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902872096.html
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в мире, израиль, сша, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, США, Украина, Владимир Зеленский
Их заберут. В США заявили об опасном сигнале для Зеленского
Экс-разведчик Шаффер: Израиль лишит ВСУ оружия для своих нужд
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Правительство Израиля не будет жалеть президента Украины Владимира Зеленского и "заберет" у него западное вооружение, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу
Stephen Gardner.
"Особенно после скандала с аплодисментами нацисту в парламенте Канады. Они (правительство Израиля. — Прим. ред.) будут делать все, чтобы получить дополнительное вооружение для своих задач", — сказал он.
Как никогда раньше. В США заметили необычную деталь в поведении Зеленского
По мнению эксперта, поставками оружия Украине США опустошили свои арсеналы.
"А когда Израиль попросил помочь, выяснилось, что нам самим нужны запасы вооружения. США нужно будет выбрать: поддерживать либо Украину, либо Израиль. Вашингтон выберет Израиль. Зеленский это знает", — отметил Шаффер.
Он приходит к выводу, что такая ситуация поставит президента Джо Байдена в очень трудное положение.
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
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