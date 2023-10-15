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Более 22 тысяч украинцев пытались нелегально покинуть страну с 2022 года - РИА Новости, 15.10.2023
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10:51 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902874008.html
Более 22 тысяч украинцев пытались нелегально покинуть страну с 2022 года
Более 22 тысяч украинцев пытались нелегально покинуть страну с 2022 года - РИА Новости, 15.10.2023
Более 22 тысяч украинцев пытались нелегально покинуть страну с 2022 года
Более 22 тысяч человек задержаны с февраля прошлого года за попытку незаконно выехать с Украины, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:51
2023-10-15T10:51
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 22 тысяч человек задержаны с февраля прошлого года за попытку незаконно выехать с Украины, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. "За время военного положения на зелёном участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, пытавшихся пересечь линию границы. Еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам. Каждые сутки пограничники задерживают 20-30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, с февраля прошлого года также выявлено 280 преступных групп, содействовавших незаконному выезду с Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902867682.html
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в мире, украина, россия, европа, андрей демченко, владимир зеленский, владимир путин, нато, общество
В мире, Украина, Россия, Европа, Андрей Демченко, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Общество
Более 22 тысяч украинцев пытались нелегально покинуть страну с 2022 года

Демченко: нелегально покинуть Украину с 2022 года пытались 22 тысячи человек

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 22 тысяч человек задержаны с февраля прошлого года за попытку незаконно выехать с Украины, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
"За время военного положения на зелёном участке границы задержано около 15,8 тысячи человек, пытавшихся пересечь линию границы. Еще 6,8 тысячи человек выявлено в пунктах пропуска, когда пытались выехать по поддельным документам. Каждые сутки пограничники задерживают 20-30 человек, пытающихся незаконно пересечь границу", - сказал Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.
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По его словам, с февраля прошлого года также выявлено 280 преступных групп, содействовавших незаконному выезду с Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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