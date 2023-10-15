https://ria.ru/20231015/ukraina-1902867872.html
Украинское контрнаступление полностью провалилось, заявил Путин
Украинское контрнаступление полностью провалилось, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2023
Украинское контрнаступление полностью провалилось, заявил Путин
Украинское контрнаступление провалилось полностью, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:52
2023-10-15T09:52
2023-10-15T10:39
безопасность
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинское контрнаступление провалилось полностью, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", фрагмент из которого журналист выложил в Telegram-канале.Задавая вопрос о ситуации в зоне военной спецоперации, журналист напомнил о звучащих из Киева заявлениях о том, что контрнаступление забуксовало."Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью", — ответил на это Путин.Тем не менее, добавил он, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции. "Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", — сказал президент.По его словам, то, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, называется "активная оборона". "И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", — подчеркнул он, отметив, что это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направления."Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так, укрупненно говорю", — уточнил глава государства.Он также поблагодарил Вооруженные силы, их руководство и прежде всего бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм.На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231015/bezrassudstvo-1902845342.html
https://ria.ru/20231013/kontrnastuplenie-1902621070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, украина
Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина
Украинское контрнаступление полностью провалилось, заявил Путин
Путин заявил о полном провале контрнаступления ВСУ
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости
. Украинское контрнаступление провалилось полностью, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину
в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", фрагмент из которого журналист выложил в Telegram-канале.
Задавая вопрос о ситуации в зоне военной спецоперации, журналист напомнил о звучащих из Киева заявлениях о том, что контрнаступление забуксовало.
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"Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно провалилось полностью", — ответил на это Путин.
Тем не менее, добавил он, на отдельных участках боевых действий украинская сторона готовит новые активные наступательные операции.
"Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем", — сказал президент.
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По его словам, то, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, называется "активная оборона".
«
"И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", — подчеркнул он, отметив, что это касается и Купянского, и Запорожского, и Авдеевского направления.
"Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так, укрупненно говорю", — уточнил глава государства.
Он также поблагодарил Вооруженные силы, их руководство и прежде всего бойцов на передовых рубежах за мужество и героизм.
На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что с начала контрнаступления, с 4 июня, санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.