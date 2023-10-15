https://ria.ru/20231015/ukraina-1902865011.html

"Инструмент нападения". В США пришли в ужас от решения по России

"Инструмент нападения". В США пришли в ужас от решения по России - РИА Новости, 15.10.2023

"Инструмент нападения". В США пришли в ужас от решения по России

Политика президента США Джо Байдена по Украине обернулась катастрофой, написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:27

2023-10-15T09:27

2023-10-15T11:44

специальная военная операция на украине

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сша

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена по Украине обернулась катастрофой, написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. "Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство", — заявил он.По словам Макгрегора, такая политика привела к гуманитарной катастрофе и стала преступлением против украинского народа. Он призвал США прекратить бесконечные войны. Как заявлял кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший, Вашингтон сделал Украину пешкой в прокси-войне с Россией.Кроме того, на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат.

https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html

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в мире, украина, россия, джо байден, сша, пентагон