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"Инструмент нападения". В США пришли в ужас от решения по России - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 15.10.2023 (обновлено: 11:44 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902865011.html
"Инструмент нападения". В США пришли в ужас от решения по России
"Инструмент нападения". В США пришли в ужас от решения по России - РИА Новости, 15.10.2023
"Инструмент нападения". В США пришли в ужас от решения по России
Политика президента США Джо Байдена по Украине обернулась катастрофой, написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:27
2023-10-15T11:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
джо байден
сша
пентагон
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена по Украине обернулась катастрофой, написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X. &quot;Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство&quot;, — заявил он.По словам Макгрегора, такая политика привела к гуманитарной катастрофе и стала преступлением против украинского народа. Он призвал США прекратить бесконечные войны. Как заявлял кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший, Вашингтон сделал Украину пешкой в прокси-войне с Россией.Кроме того, на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат.
https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html
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в мире, украина, россия, джо байден, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Джо Байден, США, Пентагон
"Инструмент нападения". В США пришли в ужас от решения по России

Полковник Макгрегор назвал Украину инструментом США для нападения на Россию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля
Вид из парка Зарядье на Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид из парка "Зарядье" на Спасскую башню Московского кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Политика президента США Джо Байдена по Украине обернулась катастрофой, написал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«

"Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство", — заявил он.

По словам Макгрегора, такая политика привела к гуманитарной катастрофе и стала преступлением против украинского народа.
Он призвал США прекратить бесконечные войны.
Как заявлял кандидат в президенты Штатов Роберт Кеннеди — младший, Вашингтон сделал Украину пешкой в прокси-войне с Россией.
Кроме того, на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат.
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