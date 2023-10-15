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Через десять дней. Зеленскому сообщили шокирующие новости о НАТО - РИА Новости, 15.10.2023
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09:00 15.10.2023 (обновлено: 09:41 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902861352.html
Через десять дней. Зеленскому сообщили шокирующие новости о НАТО
Через десять дней. Зеленскому сообщили шокирующие новости о НАТО - РИА Новости, 15.10.2023
Через десять дней. Зеленскому сообщили шокирующие новости о НАТО
Провальное контрнаступление Украины серьезно ударило по боеспособности НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:00
2023-10-15T09:41
в мире
украина
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Провальное контрнаступление Украины серьезно ударило по боеспособности НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Суть в том, что НАТО полностью опустошило свои боезапасы. &lt;…&gt; У них почти не осталось ничего, что они могут отдать, не нанеся ущерба самим себе и не снизив свою боевую эффективность", — сказал он.В качестве примера он привел Германию, которая по его словам, уже неспособна проводить крупные наземные военные операции в Европе.И даже страны, заявляющие о наличии какой-то техники и боеприпасов, лишатся их через десять дней, а то и раньше, в случае военного конфликта. Это касается и США, резюмировал эксперт.Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр ранее также сообщал, что у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ.Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231013/kontrnastuplenie-1902621070.html
https://ria.ru/20231015/konkurentsiya-1902842879.html
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в мире, украина, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, НАТО, Владимир Зеленский
Через десять дней. Зеленскому сообщили шокирующие новости о НАТО

Экс-разведчик Риттер: у НАТО почти не осталось боезапасов из-за помощи Украине

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Провальное контрнаступление Украины серьезно ударило по боеспособности НАТО, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Суть в том, что НАТО полностью опустошило свои боезапасы. <…> У них почти не осталось ничего, что они могут отдать, не нанеся ущерба самим себе и не снизив свою боевую эффективность", — сказал он.
В качестве примера он привел Германию, которая по его словам, уже неспособна проводить крупные наземные военные операции в Европе.
И даже страны, заявляющие о наличии какой-то техники и боеприпасов, лишатся их через десять дней, а то и раньше, в случае военного конфликта. Это касается и США, резюмировал эксперт.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя
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Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр ранее также сообщал, что у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ.
Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери ВСУ составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
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В миреУкраинаНАТОВладимир Зеленский
 
 
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