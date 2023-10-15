На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы, пишут СМИ
На Украине всех военнообязанных обязали явиться в военкоматы
© AP Photo / LIBKOSВСУ
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всех военнообязанных на Украине, в том числе женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы для обновления данных, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.
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"Всем военнообязанным в Украине нужно явиться в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), чтобы обновить данные. Это касается и женщин-медиков", — говорится в публикации.
По данным издания, Фитьо отметил, что если у военнообязанного есть право на отсрочку, то он должен предоставить соответствующие документы.
В сентябре он же утверждал, что с 1 октября в стране начнется постановка женщин-медиков на воинский учет, но мобилизовывать их сразу никто не станет. Ранее член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что с той же даты введут ограничение на выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.