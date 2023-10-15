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На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2023
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00:40 15.10.2023 (обновлено: 09:43 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902840184.html
На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы, пишут СМИ
На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2023
На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы, пишут СМИ
Всех военнообязанных на Украине, в том числе женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы для обновления данных, сообщает украинское издание "Страна.ua" со... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T00:40
2023-10-15T09:43
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всех военнообязанных на Украине, в том числе женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы для обновления данных, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.&quot;Всем военнообязанным в Украине нужно явиться в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), чтобы обновить данные. Это касается и женщин-медиков&quot;, — говорится в публикации.По данным издания, Фитьо отметил, что если у военнообязанного есть право на отсрочку, то он должен предоставить соответствующие документы.В сентябре он же утверждал, что с 1 октября в стране начнется постановка женщин-медиков на воинский учет, но мобилизовывать их сразу никто не станет. Ранее член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что с той же даты введут ограничение на выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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в мире, украина, федор вениславский, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Федор Вениславский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине всех военнообязанных призвали явиться в военкоматы, пишут СМИ

На Украине всех военнообязанных обязали явиться в военкоматы

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Всех военнообязанных на Украине, в том числе женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы для обновления данных, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо.
«

"Всем военнообязанным в Украине нужно явиться в ТЦК (территориальные центры комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.), чтобы обновить данные. Это касается и женщин-медиков", — говорится в публикации.

По данным издания, Фитьо отметил, что если у военнообязанного есть право на отсрочку, то он должен предоставить соответствующие документы.
В сентябре он же утверждал, что с 1 октября в стране начнется постановка женщин-медиков на воинский учет, но мобилизовывать их сразу никто не станет. Ранее член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что с той же даты введут ограничение на выезд с Украины для вставших на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Повестку могут вручить в разных местах: появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.
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