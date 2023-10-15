https://ria.ru/20231015/udar-1902881091.html
ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области
ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 15.10.2023
ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области
Российские войска уничтожили на военной базе в Николаевской области порядка двух десятков бойцов из элитного подразделения ВСУ, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:06
2023-10-15T12:06
2023-10-15T14:59
специальная военная операция на украине
николаевская область
владимир сальдо
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456907_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_97720dfbfae1a255b55b088a83212908.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на военной базе в Николаевской области порядка двух десятков бойцов из элитного подразделения ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Нанесен удар по месту дислокации одного из "элитных" подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области", — написал он.По словам Сальдо, потери ВСУ составили около 20 боевиков.Он также отметил, что украинская армия продолжает обстреливать левобережье Херсонской области, выпустив за сутки в общей сложности 115 боеприпасов. Жертвами этих обстрелов стали два мирных жителя Алешек, один — Раденска. Еще один житель Алешек получил тяжелые ранения.В ответ группировка "Днепр" подавляла огневые позиции и места дислокации украинских подразделений. Артиллерия и ракетные войска уничтожили 120-миллиметровый миномет, стрелявший по левому берегу, противник потерял около 30 человек, добавил губернатор.По информации Минобороны, за предыдущие сутки российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 126-й бригады украинской территориальной обороны и ликвидировали группу диверсантов на острове Алешкинский. Всего за сутки украинская армия потеряла там более 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б" и три орудия Д-30.
https://ria.ru/20231014/trevoga-1902701090.html
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902456907_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f98da5d9cc431927f5da6d11be3ed5b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, владимир сальдо, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области
Сальдо сообщил, что ВС России ударили по элитному подразделению ВСУ
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Российские войска уничтожили на военной базе в Николаевской области порядка двух десятков бойцов из элитного подразделения ВСУ, сообщил в Telegram-канале
губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Нанесен удар по месту дислокации одного из "элитных" подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области", — написал он.
По словам Сальдо, потери ВСУ составили около 20 боевиков.
Он также отметил, что украинская армия продолжает обстреливать левобережье Херсонской области, выпустив за сутки в общей сложности 115 боеприпасов. Жертвами этих обстрелов стали два мирных жителя Алешек, один — Раденска. Еще один житель Алешек получил тяжелые ранения.
В ответ группировка "Днепр" подавляла огневые позиции и места дислокации украинских подразделений. Артиллерия и ракетные войска уничтожили 120-миллиметровый миномет, стрелявший по левому берегу, противник потерял около 30 человек, добавил губернатор.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 126-й бригады украинской территориальной обороны и ликвидировали группу диверсантов на острове Алешкинский. Всего за сутки украинская армия потеряла там более 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б" и три орудия Д-30.
"Все в огне". На Украине забили тревогу из-за неожиданного решения России