https://ria.ru/20231015/udar-1902881091.html

ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области

ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 15.10.2023

ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области

Российские войска уничтожили на военной базе в Николаевской области порядка двух десятков бойцов из элитного подразделения ВСУ, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:06

2023-10-15T12:06

2023-10-15T14:59

специальная военная операция на украине

николаевская область

владимир сальдо

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на военной базе в Николаевской области порядка двух десятков бойцов из элитного подразделения ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Нанесен удар по месту дислокации одного из "элитных" подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области", — написал он.По словам Сальдо, потери ВСУ составили около 20 боевиков.Он также отметил, что украинская армия продолжает обстреливать левобережье Херсонской области, выпустив за сутки в общей сложности 115 боеприпасов. Жертвами этих обстрелов стали два мирных жителя Алешек, один — Раденска. Еще один житель Алешек получил тяжелые ранения.В ответ группировка "Днепр" подавляла огневые позиции и места дислокации украинских подразделений. Артиллерия и ракетные войска уничтожили 120-миллиметровый миномет, стрелявший по левому берегу, противник потерял около 30 человек, добавил губернатор.По информации Минобороны, за предыдущие сутки российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 126-й бригады украинской территориальной обороны и ликвидировали группу диверсантов на острове Алешкинский. Всего за сутки украинская армия потеряла там более 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу "Гиацинт-Б" и три орудия Д-30.

https://ria.ru/20231014/trevoga-1902701090.html

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николаевская область, владимир сальдо, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность