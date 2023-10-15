https://ria.ru/20231015/trost-1902484362.html

Международный день "белой трости"

Международный день "белой трости" - РИА Новости, 15.10.2023

Международный день "белой трости"

15 октября – Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) – символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T01:24

2023-10-15T01:24

2023-10-15T01:24

справки

всероссийское общество слепых

воз

российская государственная библиотека

россия

международный день белой трости

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15 октября – Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) – символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих и напомнить об их правах и возможностях.Девиз дня: "Толерантность, равноправие, интеграция". Идея установить день "белой трости" появилась в США в 1960-е годы. Национальная федерация слепых (National Federation of the Blind) 6 июля 1963 года выступила с таким призывом к губернаторам 50 штатов. 6 октября 1964 года Конгресс США принял решение, согласно которому 15 октября официально было провозглашено Днем безопасности "белой трости" (White Cane Safety Day).В 1969 году Международная федерация слепых объявила 15 октября Международным днем "белой трости". В мировом масштабе этот день впервые отмечался в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году.По данным Международного агентства по предотвращению слепоты (IAPB), в мире 43 миллиона человек являются слепыми. По данным ВОЗ, как минимум 2,2 миллиарда человек живут с той или иной формой нарушения зрения. У одного миллиарда из них ухудшение зрения можно было предотвратить или только еще предстоит это сделать. Большинство людей с нарушением зрения – старше 50 лет.Нарушение зрения представляет собой огромное финансовое бремя: ежегодные глобальные потери производительности оцениваются примерно в 411 миллиардов долларов по паритету покупательной способности.В России, по данным Международного агентства по профилактике слепоты, число незрячих и слабовидящих превышает 210 тысяч человек. Ежегодно примерно 45 тысяч человек становятся инвалидами из-за проблем со зрением. Из них более половины – дети и подростки в возрасте до 18 лет. По данным экспертов, в России около 5,9 миллионов незрячих или слабовидящих. Официальную инвалидность по зрению, согласно статистике, имеют более 300 тысяч россиян. К 2025 году число слабовидящих может достигнуть 6,2 миллиона человек. История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из Бристоля (Великобритания) Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а затем и России.Трость – это не только символ незрячего человека, это его "глаза": звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет слепому услышать окружающее пространство и ощутить "высокие" препятствия (дома, деревья, столбы, машины и пр.), скольжение трости по поверхности дороги – определить наличие "низких" (бордюров, ступенек, люков, ям). Всего существует пять вариантов белых тростей, но наиболее распространена так называемая "длинная". Современные виды тростей также включают в себя миниатюрный ультразвуковой сонар для "ощупывания" отдаленных предметов, устройство для GPS-навигации. Белая трость дает слепым людям возможность вести полноценную и независимую жизнь, позволяя передвигаться свободно и безопасно. В Международный день белой трости по всему миру проходят всевозможные акции для привлечения внимания общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество.В России защитой прав и интересов, поддержкой инвалидов по зрению занимается Всероссийское общество слепых (ВОС), основанное в 1925 году. Государство создает безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья: приспосабливает под их нужды музеи, парки, заповедники, устанавливает пандусы с перилами, таблички со шрифтом Брайля, оборудует специальные спортивные и детские площадки, места отдыха. Кроме того, создаются условия для получения доступного и качественного образования: многие учебные заведения в стране предоставляют инвалидам по зрению возможность обучения, существуют специализированные учебные заведения.Важную роль в жизни сообщества незрячих играет Российская государственная библиотека для слепых и созданный при ней Центр оперативной брайлевской печати.В России в период с 15 октября по 13 ноября (Международный день слепых) ежегодно проходит Месячник белой трости: организуются семинары, круглые столы, лекции и пр.Ежегодно проводится Международный благотворительный фестиваль "Белая трость", его организатором является Благотворительный фонд певицы Дианы Гурцкой "По зову сердца". 10 октября 2023 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" прошел гала-концерт XIV фестиваля "Белая трость". В отборочных турах в течение года приняли участие около 500 детей с нарушениями зрения из 11 стран. В 2023 году впервые в отборочных этапах фестиваля приняли участие юные таланты из Донецкой и Луганской народных республик. В гала-концерте выступили более 70 исполнителей, приглашенных в Москву по итогам отборочных туров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, всероссийское общество слепых, воз, российская государственная библиотека, россия, международный день белой трости