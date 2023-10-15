https://ria.ru/20231015/tikhon-1902883278.html

Митрополит Тихон пошутил о Крыме

Митрополит Тихон пошутил о Крыме - РИА Новости, 15.10.2023

Митрополит Тихон пошутил о Крыме

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) напомнил в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:35

2023-10-15T12:35

2023-10-15T14:08

религия

митрополит тихон (шевкунов)

русская православная церковь

республика крым

псков

общество

печора

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580162872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed8433ba6da80f66ac21417032cdb83c.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) напомнил в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма."Я всегда буду рад, если кто-то среди жары (приедет. — Прим. ред.). Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. <…> Вот и мне — на курорты Колымы", — пошутил он.Затем священнослужитель с улыбкой добавил, что на самом деле на полуострове прекрасно.Митрополит Тихон был главой Псковской митрополии с мая 2018 года. 11 октября его назначили главой Крымской митрополии.Глава Республики Крым Сергей Аксенов также рассказал, что с 2014 года лично знаком с Владыкой Тихоном и считает его одним из самых известных и авторитетных архипастырей. Он назвал его очень сильным, правильным и просвещенным человеком, настоящим патриотом и государственником.

https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html

республика крым

псков

печора

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, республика крым, псков, общество, печора