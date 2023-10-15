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Митрополит Тихон пошутил о Крыме - РИА Новости, 15.10.2023
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Религия
 
12:35 15.10.2023 (обновлено: 14:08 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/tikhon-1902883278.html
Митрополит Тихон пошутил о Крыме
Митрополит Тихон пошутил о Крыме - РИА Новости, 15.10.2023
Митрополит Тихон пошутил о Крыме
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) напомнил в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:35
2023-10-15T14:08
религия
митрополит тихон (шевкунов)
русская православная церковь
республика крым
псков
общество
печора
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) напомнил в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма."Я всегда буду рад, если кто-то среди жары (приедет. — Прим. ред.). Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. &lt;…&gt; Вот и мне — на курорты Колымы", — пошутил он.Затем священнослужитель с улыбкой добавил, что на самом деле на полуострове прекрасно.Митрополит Тихон был главой Псковской митрополии с мая 2018 года. 11 октября его назначили главой Крымской митрополии.Глава Республики Крым Сергей Аксенов также рассказал, что с 2014 года лично знаком с Владыкой Тихоном и считает его одним из самых известных и авторитетных архипастырей. Он назвал его очень сильным, правильным и просвещенным человеком, настоящим патриотом и государственником.
https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html
республика крым
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митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, республика крым, псков, общество, печора
Религия, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Республика Крым, Псков, Общество, Печора
Митрополит Тихон пошутил о Крыме

Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМитрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) напомнил в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма.
"Я всегда буду рад, если кто-то среди жары (приедет. — Прим. ред.). Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. <…> Вот и мне — на курорты Колымы", — пошутил он.
Затем священнослужитель с улыбкой добавил, что на самом деле на полуострове прекрасно.
Митрополит Тихон был главой Псковской митрополии с мая 2018 года. 11 октября его назначили главой Крымской митрополии.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов также рассказал, что с 2014 года лично знаком с Владыкой Тихоном и считает его одним из самых известных и авторитетных архипастырей. Он назвал его очень сильным, правильным и просвещенным человеком, настоящим патриотом и государственником.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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РелигияМитрополит Тихон (Шевкунов)Русская православная церковьРеспублика КрымПсковОбществоПечора
 
 
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