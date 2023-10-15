https://ria.ru/20231015/tikhon-1902883278.html
Митрополит Тихон пошутил о Крыме
Митрополит Тихон пошутил о Крыме - РИА Новости, 15.10.2023
Митрополит Тихон пошутил о Крыме
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) напомнил в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:35
2023-10-15T12:35
2023-10-15T14:08
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) напомнил в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма."Я всегда буду рад, если кто-то среди жары (приедет. — Прим. ред.). Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. <…> Вот и мне — на курорты Колымы", — пошутил он.Затем священнослужитель с улыбкой добавил, что на самом деле на полуострове прекрасно.Митрополит Тихон был главой Псковской митрополии с мая 2018 года. 11 октября его назначили главой Крымской митрополии.Глава Республики Крым Сергей Аксенов также рассказал, что с 2014 года лично знаком с Владыкой Тихоном и считает его одним из самых известных и авторитетных архипастырей. Он назвал его очень сильным, правильным и просвещенным человеком, настоящим патриотом и государственником.
https://ria.ru/20230624/mitropolit-1880194802.html
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митрополит тихон (шевкунов), русская православная церковь, республика крым, псков, общество, печора
Религия, Митрополит Тихон (Шевкунов), Русская православная церковь, Республика Крым, Псков, Общество, Печора
Митрополит Тихон пошутил о Крыме
Митрополит Тихон в шутку сравнил назначение в Крым со ссылкой на Колыму
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) напомнил в обращении
к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря об истории Крыма.
"Я всегда буду рад, если кто-то среди жары (приедет. — Прим. ред.). Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма. Это Колыма. Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. <…> Вот и мне — на курорты Колымы", — пошутил он.
Затем священнослужитель с улыбкой добавил, что на самом деле на полуострове прекрасно.
Митрополит Тихон был главой Псковской митрополии с мая 2018 года. 11 октября его назначили главой Крымской митрополии.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов также рассказал, что с 2014 года лично знаком с Владыкой Тихоном и считает его одним из самых известных и авторитетных архипастырей. Он назвал его очень сильным, правильным и просвещенным человеком, настоящим патриотом и государственником.
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