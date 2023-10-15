https://ria.ru/20231015/svo-1902932765.html

Российские бойцы уничтожили БМП Bradley на Купянском направлении

Российские бойцы уничтожили БМП Bradley на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2023

Российские бойцы уничтожили БМП Bradley на Купянском направлении

Бойцы Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили американскую БМП Bradley на Купянском направлении, заявил командир одного из... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T19:18

2023-10-15T19:18

2023-10-15T22:41

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 окт — РИА Новости. Бойцы Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили американскую БМП Bradley на Купянском направлении, заявил командир одного из российских подразделений, выполняющий задачи на этом участке. "Только за вчерашний день мы уничтожили один танк противника, зенитную установку, размещенную на базе "Урала", и БМП Bradley", — рассказал военный.В сегодняшней сводке о ходе спецоперации Минобороны сообщило, что вооруженные силы отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Киев потерял за минувшие сутки на Купянском направлении более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Как рассказывал РИА Новости командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь, контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне.На уходящей неделе в российском военном ведомстве указывали, что вооруженным силам удалось улучшить положение по переднему краю на Купянском направлении.

https://ria.ru/20231015/soskin-1902907925.html

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россия, киев, украина, вооруженные силы украины, харьковская область