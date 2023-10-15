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Российские бойцы уничтожили БМП Bradley на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 15.10.2023 (обновлено: 22:41 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/svo-1902932765.html
Российские бойцы уничтожили БМП Bradley на Купянском направлении
Российские бойцы уничтожили БМП Bradley на Купянском направлении - РИА Новости, 15.10.2023
Российские бойцы уничтожили БМП Bradley на Купянском направлении
Бойцы Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили американскую БМП Bradley на Купянском направлении, заявил командир одного из... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T19:18
2023-10-15T22:41
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 окт — РИА Новости. Бойцы Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили американскую БМП Bradley на Купянском направлении, заявил командир одного из российских подразделений, выполняющий задачи на этом участке. &quot;Только за вчерашний день мы уничтожили один танк противника, зенитную установку, размещенную на базе &quot;Урала&quot;, и БМП Bradley&quot;, — рассказал военный.В сегодняшней сводке о ходе спецоперации Минобороны сообщило, что вооруженные силы отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Киев потерял за минувшие сутки на Купянском направлении более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".Как рассказывал РИА Новости командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь, контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне.На уходящей неделе в российском военном ведомстве указывали, что вооруженным силам удалось улучшить положение по переднему краю на Купянском направлении.
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россия, киев, украина, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Российские бойцы уничтожили БМП Bradley на Купянском направлении

Российский боец: силы ЗВО уничтожили БМП Bradley на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 окт — РИА Новости. Бойцы Первой гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили американскую БМП Bradley на Купянском направлении, заявил командир одного из российских подразделений, выполняющий задачи на этом участке.
«

"Только за вчерашний день мы уничтожили один танк противника, зенитную установку, размещенную на базе "Урала", и БМП Bradley", — рассказал военный.

В сегодняшней сводке о ходе спецоперации Минобороны сообщило, что вооруженные силы отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
Киев потерял за минувшие сутки на Купянском направлении более 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
"Просто безумие". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Купянском
Вчера, 16:06
Как рассказывал РИА Новости командир отряда "Барс-9" Западной группировки войск с позывным Медведь, контрнаступление ВСУ в районе Купянска закончилось, украинское командование готовит город к обороне.
На уходящей неделе в российском военном ведомстве указывали, что вооруженным силам удалось улучшить положение по переднему краю на Купянском направлении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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