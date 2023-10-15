https://ria.ru/20231015/svo-1902896642.html

Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей при подлете к Белгороду

Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей при подлете к Белгороду - РИА Новости, 15.10.2023

Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей при подлете к Белгороду

ПВО сбила над Белгородским районом две воздушные цели на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:37

2023-10-15T14:37

2023-10-15T14:40

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БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. ПВО сбила над Белгородским районом две воздушные цели на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом системой ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20231015/pvo-1902891237.html

белгород

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