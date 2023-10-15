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Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей при подлете к Белгороду - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 15.10.2023 (обновлено: 14:40 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/svo-1902896642.html
Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей при подлете к Белгороду
Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей при подлете к Белгороду - РИА Новости, 15.10.2023
Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей при подлете к Белгороду
ПВО сбила над Белгородским районом две воздушные цели на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:37
2023-10-15T14:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
пво
белгородский район
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. ПВО сбила над Белгородским районом две воздушные цели на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом системой ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20231015/pvo-1902891237.html
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, пво, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ПВО, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков сообщил о сбитии двух воздушных целей при подлете к Белгороду

Гладков: при подлете к Белгороду ПВО сбили две воздушные цели

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство ПВО. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 окт - РИА Новости. ПВО сбила над Белгородским районом две воздушные цели на подлете к городу, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородским районом системой ПВО сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов
Вчера, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПВОБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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