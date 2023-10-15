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ВС России улучшают позиции на линии соприкосновения, заявил Путин
ВС России улучшают позиции на линии соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2023
ВС России улучшают позиции на линии соприкосновения, заявил Путин
Войска РФ сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, это активная оборона с улучшением своего положения на... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:54
2023-10-15T09:54
2023-10-15T10:05
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владимир путин
павел зарубин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Войска РФ сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал Путин.Он отметил, что это касается и купянского, и запорожского, и авдеевского направления."Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю", - уточнил президент.
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россия, владимир путин, павел зарубин, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России улучшают позиции на линии соприкосновения, заявил Путин
Путин: ВС России улучшают положение на всем пространстве линии соприкосновения