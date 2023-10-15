https://ria.ru/20231015/svo-1902868012.html

ВС России улучшают позиции на линии соприкосновения, заявил Путин

ВС России улучшают позиции на линии соприкосновения, заявил Путин - РИА Новости, 15.10.2023

ВС России улучшают позиции на линии соприкосновения, заявил Путин

Войска РФ сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, это активная оборона с улучшением своего положения на... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:54

2023-10-15T09:54

2023-10-15T10:05

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

павел зарубин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Войска РФ сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии соприкосновения, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."То, что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения, это называется "активная оборона". И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", - сказал Путин.Он отметил, что это касается и купянского, и запорожского, и авдеевского направления."Если широко брать, там населенные пункты могут называться по-разному, я так укрупненно говорю", - уточнил президент.

https://ria.ru/20231011/vyvod-1901899271.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, безопасность, вооруженные силы рф