https://ria.ru/20231015/stadion-1902908857.html
В Ростове-на-Дону открыли футбольный стадион "Новое поколение"
В Ростове-на-Дону открыли футбольный стадион "Новое поколение" - РИА Новости, 15.10.2023
В Ростове-на-Дону открыли футбольный стадион "Новое поколение"
Новый футбольный стадион, на котором будут тренироваться воспитанники спортивной школы, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:10
2023-10-15T16:10
2023-10-15T16:10
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902907687_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_01f0bb8932213640d9655134fe2b2324.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Новый футбольный стадион, на котором будут тренироваться воспитанники спортивной школы, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Сегодня в Ростове торжественно открыли новый футбольный стадион "Новое поколение" на улице Зеленой. Свое название он получил не случайно. Тренироваться здесь будут будущие звезды российского футбола – воспитанники спортивной школы №13", - сказал он. В честь открытия на новом поле состоялись соревнования по футболу среди детско-юношеских команд 2015-2016 годов рождения. В турнире приняли участие 16 команд. "Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме", - сказал Логвиненко. Он также поручил разработать проект благоустройства прилегающей к стадиону территории. Вопрос финансирования вынесут на очередное заседание городской Думы. В рамках проекта будут обустроены пешеходные дорожки, освещение, подъездная дорога с парковкой. В районе Можайских прудов также планируют привести в порядок территорию. Обустроить там пешеходные и велосипедные дорожки, беседки для отдыха. "Уверен, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом. Каждый выберет себе занятие по душе - тренировка или неспешная прогулка за пределами поля", - добавил глава горадминистрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости.
Новый футбольный стадион, на котором будут тренироваться воспитанники спортивной школы, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам
глава администрации города Алексей Логвиненко.
«
"Сегодня в Ростове торжественно открыли новый футбольный стадион "Новое поколение" на улице Зеленой. Свое название он получил не случайно. Тренироваться здесь будут будущие звезды российского футбола – воспитанники спортивной школы №13", - сказал он.
В честь открытия на новом поле состоялись соревнования по футболу среди детско-юношеских команд 2015-2016 годов рождения. В турнире приняли участие 16 команд.
«
"Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме", - сказал Логвиненко.
Он также поручил разработать проект благоустройства прилегающей к стадиону территории. Вопрос финансирования вынесут на очередное заседание городской Думы. В рамках проекта будут обустроены пешеходные дорожки, освещение, подъездная дорога с парковкой. В районе Можайских прудов также планируют привести в порядок территорию. Обустроить там пешеходные и велосипедные дорожки, беседки для отдыха.
"Уверен, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом. Каждый выберет себе занятие по душе - тренировка или неспешная прогулка за пределами поля", - добавил глава горадминистрации.