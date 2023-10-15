https://ria.ru/20231015/stadion-1902908857.html

В Ростове-на-Дону открыли футбольный стадион "Новое поколение"

В Ростове-на-Дону открыли футбольный стадион "Новое поколение" - РИА Новости, 15.10.2023

В Ростове-на-Дону открыли футбольный стадион "Новое поколение"

Новый футбольный стадион, на котором будут тренироваться воспитанники спортивной школы, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T16:10

2023-10-15T16:10

2023-10-15T16:10

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Новый футбольный стадион, на котором будут тренироваться воспитанники спортивной школы, открыли в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Сегодня в Ростове торжественно открыли новый футбольный стадион "Новое поколение" на улице Зеленой. Свое название он получил не случайно. Тренироваться здесь будут будущие звезды российского футбола – воспитанники спортивной школы №13", - сказал он. В честь открытия на новом поле состоялись соревнования по футболу среди детско-юношеских команд 2015-2016 годов рождения. В турнире приняли участие 16 команд. "Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме", - сказал Логвиненко. Он также поручил разработать проект благоустройства прилегающей к стадиону территории. Вопрос финансирования вынесут на очередное заседание городской Думы. В рамках проекта будут обустроены пешеходные дорожки, освещение, подъездная дорога с парковкой. В районе Можайских прудов также планируют привести в порядок территорию. Обустроить там пешеходные и велосипедные дорожки, беседки для отдыха. "Уверен, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом. Каждый выберет себе занятие по душе - тренировка или неспешная прогулка за пределами поля", - добавил глава горадминистрации.

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, алексей логвиненко