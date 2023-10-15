https://ria.ru/20231015/ssha-1902913078.html

В Белом доме заявили о проработке вариантов вывода граждан США из Газы

В Белом доме заявили о проработке вариантов вывода граждан США из Газы - РИА Новости, 15.10.2023

В Белом доме заявили о проработке вариантов вывода граждан США из Газы

Администрация США прорабатывает возможность безопасного выхода американских граждан из охваченного конфликтом сектора Газа в Египет, однако пока этого сделать... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T16:44

2023-10-15T16:44

2023-10-15T16:44

в мире

израиль

сша

египет

джейк салливан

владимир путин

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902869085_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_720d55b0b119c922e5d69f0047f623b9.jpg

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Администрация США прорабатывает возможность безопасного выхода американских граждан из охваченного конфликтом сектора Газа в Египет, однако пока этого сделать не удалось, заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы стремимся создать условия, при которых граждане США, находящиеся в секторе Газа и желающие его покинуть, смогут это сделать через Египет, а впоследствии - в США или куда-либо еще. Мы работаем над этим прямо сейчас", - сказал Салливан в воскресном интервью телеканалу NBC. При этом, как отметил представитель Белого дома, сделать этого "до сих пор не удалось". "По состоянию на текущий момент нам не удалось добиться того, чтобы американские граждане преодолели пограничные пункты. Мне не известно о том, чтобы кому-либо удалось это сделать", - указал Салливан. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902911309.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231015/bayden-1902902908.html

израиль

сша

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, египет, джейк салливан, владимир путин, хамас, оон, nbc, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году