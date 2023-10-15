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Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке
Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке - РИА Новости, 15.10.2023
Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж с пехотой ВСУ на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T06:02
2023-10-15T06:02
2023-10-15T06:02
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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж с пехотой ВСУ на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе. Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как расчет разведывательного БПЛА сперва выявил укрепленные украинские позиции, затем операторы дрона дождались, когда украинские военнослужащие зайдут в блиндаж, после чего дрон-камикадзе уничтожил его.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке
Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ в блиндаже на Артемовском участке
ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж с пехотой ВСУ на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе.
Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
На них видно, как расчет разведывательного БПЛА сперва выявил укрепленные украинские позиции, затем операторы дрона дождались, когда украинские военнослужащие зайдут в блиндаж, после чего дрон-камикадзе уничтожил его.