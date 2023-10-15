https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902853274.html

Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке

Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке - РИА Новости, 15.10.2023

Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке

Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж с пехотой ВСУ на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T06:02

2023-10-15T06:02

2023-10-15T06:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж с пехотой ВСУ на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе. Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как расчет разведывательного БПЛА сперва выявил укрепленные украинские позиции, затем операторы дрона дождались, когда украинские военнослужащие зайдут в блиндаж, после чего дрон-камикадзе уничтожил его.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия