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Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902853274.html
Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке
Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке - РИА Новости, 15.10.2023
Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж с пехотой ВСУ на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T06:02
2023-10-15T06:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж с пехотой ВСУ на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе. Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости. На них видно, как расчет разведывательного БПЛА сперва выявил укрепленные украинские позиции, затем операторы дрона дождались, когда украинские военнослужащие зайдут в блиндаж, после чего дрон-камикадзе уничтожил его.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ на Артемовском участке

Отряд "Викинг" уничтожил дроном солдат ВСУ в блиндаже на Артемовском участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий управляет дроном
Военнослужащий управляет дроном - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий управляет дроном. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" выявили замаскированный блиндаж с пехотой ВСУ на артемовском направлении, а затем уничтожили его дроном-камикадзе.
Соответствующие кадры оказались в распоряжении РИА Новости.
На них видно, как расчет разведывательного БПЛА сперва выявил укрепленные украинские позиции, затем операторы дрона дождались, когда украинские военнослужащие зайдут в блиндаж, после чего дрон-камикадзе уничтожил его.
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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