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ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой
ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой - РИА Новости, 15.10.2023
ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой
ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям украинских войск под Синьковкой и другими населенными пунктами Купянского района, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T05:03
2023-10-15T05:03
2023-10-15T05:07
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по подразделениям украинских войск под Синьковкой и другими населенными пунктами Купянского района, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки", — отметил он.Кроме того, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ в районах Петропавловки и Песчаного.Общие потери противника на этом участке фронта составили до двух рот живой силы, один танк, одну боевую бронированную машину "Козак", одну БМП и три пикапа.
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россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-28, су-34, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, Су-34, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой
МО: ВКС нанесли ракетно-бомбовые удары по ВСУ под Синьковкой