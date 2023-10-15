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Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902850680.html
Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском
Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском - РИА Новости, 15.10.2023
Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском
Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T05:02
2023-10-15T05:02
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районах Тимковки и Ивановки (Купянский район Харьковской области - ред.)", - сказал он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки "Запад" были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск.
https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902749278.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

МО: российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районах Тимковки и Ивановки (Купянский район Харьковской области - ред.)", - сказал он.
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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки "Запад" были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБезопасность
 
 
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