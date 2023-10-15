https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902850680.html

Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском - РИА Новости, 15.10.2023

Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T05:02

2023-10-15T05:02

2023-10-15T05:02

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863207687_0:199:3027:1902_1920x0_80_0_0_b26c105eee3a2eb09f57e42e6de1f1ed.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районах Тимковки и Ивановки (Купянский район Харьковской области - ред.)", - сказал он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки "Запад" были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск.

https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902749278.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, безопасность