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Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском
Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском - РИА Новости, 15.10.2023
Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском
Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад"... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T05:02
2023-10-15T05:02
2023-10-15T05:02
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районах Тимковки и Ивановки (Купянский район Харьковской области - ред.)", - сказал он. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки "Запад" были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск.
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Безопасность
Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском
МО: российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском