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"Просто безумие". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Купянском
"Просто безумие". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Купянском - РИА Новости, 15.10.2023
"Просто безумие". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Купянском
Российские войска начали наступать в районе Купянска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T16:06
2023-10-15T16:06
2023-10-15T18:58
специальная военная операция на украине
олег соскин
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска начали наступать в районе Купянска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."У нас теперь контрнаступление российской армии. <...> Удары по Купянску — это есть, да, это объективная реальность", — сказал он.По словам эксперта, наступательные действия со стороны ВСУ провалились и не привели ни к каким существенным результатам."Есть огромные потери, просто безумие", — добавил Соскин.Кроме того, спикер предупредил, что украинская армия испытывает нехватку вооружений и снарядов, а предприятия и экономика страны разрушены.На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902900945.html
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олег соскин, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
"Просто безумие". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Купянском
Соскин: ВС России продвигаются вперед в Харьковской области
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Российские войска начали наступать в районе Купянска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале
.
"У нас теперь контрнаступление российской армии. <...> Удары по Купянску — это есть, да, это объективная реальность", — сказал он.
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По словам эксперта, наступательные действия со стороны ВСУ
провалились и не привели ни к каким существенным результатам.
«
"Есть огромные потери, просто безумие", — добавил Соскин.
Кроме того, спикер предупредил, что украинская армия испытывает нехватку вооружений и снарядов, а предприятия и экономика страны разрушены.
На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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