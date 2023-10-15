https://ria.ru/20231015/soskin-1902907925.html

"Просто безумие". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Купянском

"Просто безумие". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Купянском - РИА Новости, 15.10.2023

"Просто безумие". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Купянском

Российские войска начали наступать в районе Купянска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T16:06

2023-10-15T16:06

2023-10-15T18:58

специальная военная операция на украине

олег соскин

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска начали наступать в районе Купянска, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."У нас теперь контрнаступление российской армии. <...> Удары по Купянску — это есть, да, это объективная реальность", — сказал он.По словам эксперта, наступательные действия со стороны ВСУ провалились и не привели ни к каким существенным результатам."Есть огромные потери, просто безумие", — добавил Соскин.Кроме того, спикер предупредил, что украинская армия испытывает нехватку вооружений и снарядов, а предприятия и экономика страны разрушены.На прошлой неделе, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса. Россия спокойно идет к достижению целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902900945.html

https://ria.ru/20231014/udar-1902792075.html

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олег соскин, вооруженные силы украины, владимир путин