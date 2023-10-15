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СМИ Судана сообщили о смерти украинских наемников в перестрелке с военными - РИА Новости, 15.10.2023
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13:09 15.10.2023 (обновлено: 13:13 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/smi-1902886330.html
СМИ Судана сообщили о смерти украинских наемников в перестрелке с военными
СМИ Судана сообщили о смерти украинских наемников в перестрелке с военными - РИА Новости, 15.10.2023
СМИ Судана сообщили о смерти украинских наемников в перестрелке с военными
Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:09
2023-10-15T13:13
в мире
израиль
украина
судан
владимир путин
оон
хамас
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате были убиты восемь украинцев и десять суданцев, сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni. "Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа", - говорится в сообщении портала. По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала некоторые подразделения вооруженных сил Судана, в результате спор перерос в прямое вооруженное столкновение. Стычка закончилась гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих. Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан). В августе военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что диверсионно-карательный отряд боевиков Украины, подготовленный британской MI6, планировалось отправить из порта Измаил (Украина) в Омдурман в течение второй половины августа. С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902729224.html
https://ria.ru/20231011/udar-1901937768.html
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в мире, израиль, украина, судан, владимир путин, оон, хамас, британская разведывательная служба mi6, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Украина, Судан, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Британская разведывательная служба MI6, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ Судана сообщили о смерти украинских наемников в перестрелке с военными

Al-Mashhad Al-Yemeni: в Судане убиты не менее 8 украинских наемников

© AP Photo / Marwan AliДым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в городе Хартум во время конфликта между Силами быстрого реагирования и регулярной армией. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Между украинскими наемниками и военнослужащими вооруженных сил Судана вспыхнула перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме после того, как украинцы поддержали удары Израиля по сектору Газа, в результате были убиты восемь украинцев и десять суданцев, сообщает новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni.
"Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою полную поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа", - говорится в сообщении портала.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Пушков пояснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле
14 октября, 11:08
По данным суданского портала Soukukkaz, поддержка украинцами действий Израиля спровоцировала некоторые подразделения вооруженных сил Судана, в результате спор перерос в прямое вооруженное столкновение. Стычка закончилась гибелью восьми украинских и десяти суданских военнослужащих.
Как отмечает Al-Mashhad Al-Yemeni, данный инцидент подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна в городе Омдурман (Республика Судан).
В августе военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что диверсионно-карательный отряд боевиков Украины, подготовленный британской MI6, планировалось отправить из порта Измаил (Украина) в Омдурман в течение второй половины августа.
С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия разрушений от израильского авиаудара в городе Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Палестине назвали удары Израиля по сектору Газа геноцидом
11 октября, 10:44
 
В миреИзраильУкраинаСуданВладимир ПутинООНХАМАСБританская разведывательная служба MI6Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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