https://ria.ru/20231015/smi-1902875870.html

СМИ: в ХАМАС назвали условие освобождения пленных

СМИ: в ХАМАС назвали условие освобождения пленных - РИА Новости, 15.10.2023

СМИ: в ХАМАС назвали условие освобождения пленных

Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению мирных жителей, захваченных бойцами ХАМАС, движение согласно освободить пленных при условии РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T11:07

2023-10-15T11:07

2023-10-15T11:07

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению мирных жителей, захваченных бойцами ХАМАС, движение согласно освободить пленных при условии остановки Израилем бомбардировок Газы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что Катар сосредоточен на том, чтобы убедить ХАМАС освободить израильских пленных. Доха, Анкара и Каир ведут переговоры с Израилем и ХАМАС и при этом поддерживают связь с Вашингтоном. Как передает Financial Times, соглашение потребует от Израиля приостановить бомбардировки сектора Газа. "Вчера прошли конструктивные встречи, и, похоже, ХАМАС готов освободить мирных пленных, однако заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки. Им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбардировки Газы на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных", - заявил изданию неназванный источник, осведомленный о ходе переговоров. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/izrail-1902873895.html

https://ria.ru/20231015/udary-1902870577.html

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в мире, израиль, катар, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году