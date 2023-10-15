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ВКС России нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии - РИА Новости, 15.10.2023
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22:05 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/siriya-1902947557.html
ВКС России нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии
ВКС России нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии - РИА Новости, 15.10.2023
ВКС России нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии
В ответ на обстрелы боевиками позиций сирийских войск и гражданских объектов нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков,... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T22:05
2023-10-15T22:05
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В ответ на обстрелы боевиками позиций сирийских войск и гражданских объектов нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "В ответ на непрекращающиеся обстрелы незаконными вооруженными формированиями позиций сирийских правительственных войск и гражданских объектов силами ВКС России за прошедшие сутки нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков", - сказал Кулить на брифинге. Он также уточнил, что в результате ВКС уничтожили более 20 боевиков, а также укрытия и ремонтные мастерские для танков, две БМП и до десяти автомобилей-пикапов. Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в Идлибе – пять обстрелов, в Латакии – один обстрел.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230928/siriya-1899313739.html
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), латакия (город), воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Латакия (город), Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии

© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения во время совместного патрулирования военных России и Сирии
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения во время совместного патрулирования военных России и Сирии - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Управление пресс-службы и информации министерства обороны РФ
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения во время совместного патрулирования военных России и Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В ответ на обстрелы боевиками позиций сирийских войск и гражданских объектов нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"В ответ на непрекращающиеся обстрелы незаконными вооруженными формированиями позиций сирийских правительственных войск и гражданских объектов силами ВКС России за прошедшие сутки нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков", - сказал Кулить на брифинге.
Он также уточнил, что в результате ВКС уничтожили более 20 боевиков, а также укрытия и ремонтные мастерские для танков, две БМП и до десяти автомобилей-пикапов.
Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в Идлибе – пять обстрелов, в Латакии – один обстрел.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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В миреРоссияИдлиб (мухафаза)Латакия (город)Воздушно-космические силы России
 
 
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