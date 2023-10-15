https://ria.ru/20231015/siriya-1902840316.html
Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо - РИА Новости, 15.10.2023
Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, сообщило Министерство обороны Сирии. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T00:43
2023-10-15T00:43
2023-10-15T07:49
в мире
алеппо
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
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ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, сообщило Министерство обороны Сирии."Около 23.35 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя", — говорится в заявлении.Ранее очевидец на месте событий сообщал РИА Новости, что в районе этой воздушной гавани прозвучали сильные взрывы, по его данным, причиной стал обстрел двумя ракетами по ВПП аэропорта.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обосновала удар по Сирии ответом на запущенные с территории арабской республики две ракеты.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231014/siriya-1902691540.html
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в мире, алеппо, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия
В мире, Алеппо, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия
Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
МО Сирии: Израиль нанес удар по аэропорту Алеппо
ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, сообщило Министерство обороны Сирии.
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"Около 23.35 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя", — говорится в заявлении.
Ранее очевидец на месте событий сообщал РИА Новости, что в районе этой воздушной гавани прозвучали сильные взрывы, по его данным, причиной стал обстрел двумя ракетами по ВПП аэропорта.
Армия обороны Израиля
(ЦАХАЛ) обосновала удар по Сирии
ответом на запущенные с территории арабской республики две ракеты.
Сирия предостерегла Израиль от распространения агрессии
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Запущенные из Сирии ракеты упали на открытой местности, заявил ЦАХАЛ
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва
призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.