https://ria.ru/20231015/simptom-1902922952.html

Назван опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу

Назван опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу - РИА Новости, 15.10.2023

Назван опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу

Появление раздражений на коже похожих на бугорки восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может указывать на рак кожи, заявил французский... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T17:52

2023-10-15T17:52

2023-10-15T17:52

здоровье

рак

кожа

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Появление раздражений на коже похожих на бугорки восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может указывать на рак кожи, заявил французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон в комментарии Daily Mail."Если меланомы обычно выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами, то рак без меланомы обнаружить сложнее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно", — говорится в материале.Пассерон отметил, что, хотя вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, распространенность этого заболевания поразительно выше.При этом эта разновидность рака с меньшей вероятностью распространяется на другие части тела и легче поддается лечению, добавил он.

https://rsport.ria.ru/20231015/zozh-1902908991.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, рак, кожа