https://ria.ru/20231015/simptom-1902922952.html
Назван опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу
Назван опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу - РИА Новости, 15.10.2023
Назван опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу
Появление раздражений на коже похожих на бугорки восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может указывать на рак кожи, заявил французский... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T17:52
2023-10-15T17:52
2023-10-15T17:52
здоровье
рак
кожа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900128986_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_42f8ea9547b70be3b7e113a76f065c65.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Появление раздражений на коже похожих на бугорки восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может указывать на рак кожи, заявил французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон в комментарии Daily Mail."Если меланомы обычно выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами, то рак без меланомы обнаружить сложнее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно", — говорится в материале.Пассерон отметил, что, хотя вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, распространенность этого заболевания поразительно выше.При этом эта разновидность рака с меньшей вероятностью распространяется на другие части тела и легче поддается лечению, добавил он.
https://rsport.ria.ru/20231015/zozh-1902908991.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900128986_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e745a422a0226643e4a3c7bb5ef8e1b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, рак, кожа
Назван опасный симптом, требующий срочного обращения к врачу
DM: появление бугорков или красной чешуйчатой кожи может указывать на рак
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Появление раздражений на коже похожих на бугорки восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи может указывать на рак кожи, заявил французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон в комментарии Daily Mail
.
"Если меланомы обычно выглядят как родинки различных оттенков коричневого цвета с неровными границами, то рак без меланомы обнаружить сложнее: он проявляется в виде бугорков восковидного цвета или участков красной чешуйчатой кожи, которые на первый взгляд могут выглядеть вполне безобидно", — говорится в материале.
Пассерон отметил, что, хотя вероятность летального исхода при немеланомном раке меньше, распространенность этого заболевания поразительно выше.
При этом эта разновидность рака с меньшей вероятностью распространяется на другие части тела и легче поддается лечению, добавил он.
Врач заявил, что боль в промежности может указывать на рак