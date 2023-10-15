https://ria.ru/20231015/shiny-1902693326.html

Водителям объяснили, как выбрать правильные зимние шины

Водителям объяснили, как выбрать правильные зимние шины - РИА Новости, 15.10.2023

Водителям объяснили, как выбрать правильные зимние шины

Зимние шины нужно выбирать, исходя из того, в каких дорожных условиях предстоит ездить в холодное время года и характера самой езды, рассказал в интервью... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T02:15

2023-10-15T02:15

2023-10-15T02:15

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общество

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авилон

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Зимние шины нужно выбирать, исходя из того, в каких дорожных условиях предстоит ездить в холодное время года и характера самой езды, рассказал в интервью агентству “Прайм” директор департамента механического ремонта “Люкс” АГ "Авилон" Павел Константинов.Например, даже в одинаковых климатических условиях для каждодневных поездок по городу и долгих вылазок в заснеженное бездорожье подойдет разный тип шин. Но в любом случае они должны быть с хорошим сцеплением.“Для этого нужно обратить внимание на протектор и дорожный рисунок. Так, шины с глубоким и агрессивным протектором смогут обеспечить более выраженное сцепление на заснеженной и ледяной поверхности”, — отметил эксперт.Важно, чтобы выбранные шины соответствовали рекомендациям производителя вашего автомобиля по размеру. И лучше предпочесть продукцию известных производителей, советует он.В целом зимняя резина делится на три типа — шипованная, “скандинавская” и “европейская”. Первая больше подходит для гололеда, вторая не боится сильных морозов, третья оптимальна для езды по влажному покрытию и теплых малоснежных зим, заключил он.

https://ria.ru/20230317/luzhi-1858462653.html

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авто, общество, россия, авилон