https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902864703.html

В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР

В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР - РИА Новости, 15.10.2023

В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР

Расчет США и Южной Кореи о том, что санкциями у них получится заставить КНДР отказаться от ядерного оружия, не имеет перспектив, такой курс ведет только к гонке РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:25

2023-10-15T09:25

2023-10-15T09:45

в мире

сша

южная корея

корейский полуостров

олег бурмистров

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расчет США и Южной Кореи о том, что санкциями у них получится заставить КНДР отказаться от ядерного оружия, не имеет перспектив, такой курс ведет только к гонке вооружений в регионе и раскручивает спираль конфронтации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров."Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности", - сказал Бурмистров.По его словам, "если бы в США и Южной Корее были бы в состоянии провести ретроспективный анализ политики Белого дома по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, то убедились бы, что подобный курс бесперспективен, ведет к раскручиванию спирали конфронтации и гонке вооружений в субрегионе"."Это, очевидно, и является истинной целью оппонентов Пхеньяна", - пояснил он.Ранее сообщалось, что на сессии Верховного народного собрания КНДР была законодательно закреплена политика страны по вопросам ядерных вооруженных сил, направленная на их укрепление. Формулировка о том, что КНДР как ядерное государство ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, была включена в виде поправки в конституцию страны. При обсуждении поправки в качестве слушателя выступал и лидер страны Ким Чен Ын.Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>

https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897649436.html

https://ria.ru/20230918/rezolyutsiya-1896882231.html

сша

южная корея

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, олег бурмистров, кндр (северная корея)