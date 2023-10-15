В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР
Посол МИД Бурмистров предрек гонку вооружений из-за санкций США в отношении КНДР
© iStock.com / Omer Serkan BakirВид на Пхеньян
© iStock.com / Omer Serkan Bakir
Вид на Пхеньян. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расчет США и Южной Кореи о том, что санкциями у них получится заставить КНДР отказаться от ядерного оружия, не имеет перспектив, такой курс ведет только к гонке вооружений в регионе и раскручивает спираль конфронтации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
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"Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности", - сказал Бурмистров.
По его словам, "если бы в США и Южной Корее были бы в состоянии провести ретроспективный анализ политики Белого дома по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, то убедились бы, что подобный курс бесперспективен, ведет к раскручиванию спирали конфронтации и гонке вооружений в субрегионе".
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"Это, очевидно, и является истинной целью оппонентов Пхеньяна", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что на сессии Верховного народного собрания КНДР была законодательно закреплена политика страны по вопросам ядерных вооруженных сил, направленная на их укрепление. Формулировка о том, что КНДР как ядерное государство ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, была включена в виде поправки в конституцию страны. При обсуждении поправки в качестве слушателя выступал и лидер страны Ким Чен Ын.
Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.