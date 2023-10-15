Рейтинг@Mail.ru
В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 15.10.2023 (обновлено: 09:45 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/sanktsii-1902864703.html
В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР
В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР - РИА Новости, 15.10.2023
В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР
Расчет США и Южной Кореи о том, что санкциями у них получится заставить КНДР отказаться от ядерного оружия, не имеет перспектив, такой курс ведет только к гонке РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:25
2023-10-15T09:45
в мире
сша
южная корея
корейский полуостров
олег бурмистров
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049099_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_211b7c25d951b5288159fce32b7ed39f.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расчет США и Южной Кореи о том, что санкциями у них получится заставить КНДР отказаться от ядерного оружия, не имеет перспектив, такой курс ведет только к гонке вооружений в регионе и раскручивает спираль конфронтации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров."Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности", - сказал Бурмистров.По его словам, "если бы в США и Южной Корее были бы в состоянии провести ретроспективный анализ политики Белого дома по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, то убедились бы, что подобный курс бесперспективен, ведет к раскручиванию спирали конфронтации и гонке вооружений в субрегионе"."Это, очевидно, и является истинной целью оппонентов Пхеньяна", - пояснил он.Ранее сообщалось, что на сессии Верховного народного собрания КНДР была законодательно закреплена политика страны по вопросам ядерных вооруженных сил, направленная на их укрепление. Формулировка о том, что КНДР как ядерное государство ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, была включена в виде поправки в конституцию страны. При обсуждении поправки в качестве слушателя выступал и лидер страны Ким Чен Ын.Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230920/sanktsii-1897649436.html
https://ria.ru/20230918/rezolyutsiya-1896882231.html
сша
южная корея
корейский полуостров
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049099_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_40b98e5cdc03aafc5ec9fac8c2ef6d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, олег бурмистров, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Корейский полуостров, Олег Бурмистров, КНДР (Северная Корея)
В МИД России рассказали о последствиях санкций США против КНДР

Посол МИД Бурмистров предрек гонку вооружений из-за санкций США в отношении КНДР

© iStock.com / Omer Serkan BakirВид на Пхеньян
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© iStock.com / Omer Serkan Bakir
Вид на Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расчет США и Южной Кореи о том, что санкциями у них получится заставить КНДР отказаться от ядерного оружия, не имеет перспектив, такой курс ведет только к гонке вооружений в регионе и раскручивает спираль конфронтации, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
«
"Американцы и южнокорейцы рассчитывают санкциями и давлением заставить Пхеньян отказаться от ядерного оружия в обмен на обещания предоставить экономическую помощь. При этом ни слова не говорится о намерении учесть законные озабоченности КНДР в области безопасности", - сказал Бурмистров.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В конгресс США внесли резолюцию о санкциях против КНДР за связи с Россией
20 сентября, 20:24
По его словам, "если бы в США и Южной Корее были бы в состоянии провести ретроспективный анализ политики Белого дома по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, то убедились бы, что подобный курс бесперспективен, ведет к раскручиванию спирали конфронтации и гонке вооружений в субрегионе".
«
"Это, очевидно, и является истинной целью оппонентов Пхеньяна", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что на сессии Верховного народного собрания КНДР была законодательно закреплена политика страны по вопросам ядерных вооруженных сил, направленная на их укрепление. Формулировка о том, что КНДР как ядерное государство ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, была включена в виде поправки в конституцию страны. При обсуждении поправки в качестве слушателя выступал и лидер страны Ким Чен Ын.
Как ранее заявлял МИД КНДР, позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой. Там добавили, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников.
Читайте полный текст интервью Олега Бурмистрова >>
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Запад заблокировал работу по резолюции об ослаблении санкций против КНДР
18 сентября, 05:15
 
В миреСШАЮжная КореяКорейский полуостровОлег БурмистровКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала