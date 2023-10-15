https://ria.ru/20231015/roditeli-1902883858.html
Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей
Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей - РИА Новости, 15.10.2023
Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей
Правительство России одобрило проект закона о мерах поддержки работающих родителей, ухаживающих за детьми возрастом до 1,5 года, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T12:39
2023-10-15T12:39
2023-10-15T12:39
общество
россия
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правительство рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о мерах поддержки работающих родителей, ухаживающих за детьми возрастом до 1,5 года, сообщается на сайте кабмина. "Проект федерального закона разработан в целях материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231015/rf-1902882274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, семья, правительство рф
Общество, Россия, Семья, Правительство РФ
Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей
Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей с детьми до 1,5 года