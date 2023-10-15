https://ria.ru/20231015/roditeli-1902883858.html

Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей

Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей - РИА Новости, 15.10.2023

Правительство одобрило меры поддержки работающих родителей

Правительство России одобрило проект закона о мерах поддержки работающих родителей, ухаживающих за детьми возрастом до 1,5 года, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:39

2023-10-15T12:39

2023-10-15T12:39

общество

россия

семья

правительство рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о мерах поддержки работающих родителей, ухаживающих за детьми возрастом до 1,5 года, сообщается на сайте кабмина. "Проект федерального закона разработан в целях материальной поддержки работающих родителей, осуществляющих уход за детьми в возрасте до полутора лет... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231015/rf-1902882274.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, семья, правительство рф