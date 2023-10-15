https://ria.ru/20231015/risk-1902871021.html

Силуанов назвал ключевой риск для мировой экономики

Силуанов назвал ключевой риск для мировой экономики - РИА Новости, 15.10.2023

Силуанов назвал ключевой риск для мировой экономики

Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T10:20

2023-10-15T10:20

2023-10-15T10:20

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) в рамках годового собрания МВФ и Всемирного банка в Марокко. "Долговой кризис - это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран. МВФ не следует умалчивать об этом, так как ситуация только усугубляется", - цитирует Силуанова пресс-служба министерства. Глава Минфина РФ принял участие в собрании в качестве управляющего от России в МВФ. Среди основных рисков он назвал также продолжающуюся фрагментацию мировой экономики - количество вводимых вредоносных торговых ограничений с мирового финансового кризиса 2008 года увеличилось практически в десять раз. "МВФ следует взяться за проблему торговых ограничений, оценив их негативное влияние на мировую экономику и предложив конкретные многосторонние и страновые решения по отмене торговых барьеров", - отметил министр в своем выступлении. Участники заседания отметили, что восстановление мировой экономики остаётся неустойчивым. По прогнозу МВФ, в 2023 году прирост мирового ВВП составит 3%, что существенно ниже среднегодовых темпов за последние два десятилетия (3,8%). Инфляция останется на повышенном уровне в обозримой перспективе (6,8% в 2023 году со снижением до 4% к 2026 году), а уровень глобальной государственной задолженности достигнет 90%. Управляющие в очередной раз не смогли согласовать совместное коммюнике - по итогам заседания будет выпущено заявление испанского председателя в МВФК, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895821709.html

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экономика, россия, марокко, антон силуанов, мвф, в мире, всемирный банк