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В Непале продолжат поиски пропавшей российской альпинистки
В Непале продолжат поиски пропавшей российской альпинистки - РИА Новости, 15.10.2023
В Непале продолжат поиски пропавшей российской альпинистки
Поиски пропавшей накануне в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой продолжаются, информация об обнаружении ее тела не совсем соответствует... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:00
2023-10-15T11:00
2023-10-15T11:15
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Поиски пропавшей накануне в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой продолжаются, информация об обнаружении ее тела не совсем соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашёв. Как сообщила Федерация альпинизма России на своем сайте, Оленева вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале. В субботу утром группа вышла из лагеря на высоте 6050 метров и через 4 часа достигла высоты 6700 метров, где начала восстанавливать площадку для палатки. Через несколько минут после этого альпинисты сообщили, что Оленева сорвалась. В воскресенье ряд Telegram-каналов сообщили о обнаружении тела российской альпинистки. "Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолет не может высадить специальную группу для спуска в расщелину", - сказал представитель посольства. Он уточнил, что при облете места происшествия российские альпинисты видели тело. "При облете члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным", - добавил дипломат.
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непал, россия, в мире, происшествия, общество
Непал, Россия, В мире, Происшествия, Общество
В Непале продолжат поиски пропавшей российской альпинистки
Посольство РФ: поиски пропавшей в Непале российской альпинистки продолжаются
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости.
Поиски пропавшей накануне в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой продолжаются, информация об обнаружении ее тела не совсем соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства
России в Непале Александр Ивашёв.
Как сообщила Федерация альпинизма России на своем сайте, Оленева вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале. В субботу утром группа вышла из лагеря на высоте 6050 метров и через 4 часа достигла высоты 6700 метров, где начала восстанавливать площадку для палатки. Через несколько минут после этого альпинисты сообщили, что Оленева сорвалась.
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В воскресенье ряд Telegram-каналов сообщили о обнаружении тела российской альпинистки.
"Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолет не может высадить специальную группу для спуска в расщелину", - сказал представитель посольства.
Он уточнил, что при облете места происшествия российские альпинисты видели тело.
"При облете члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным", - добавил дипломат.
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