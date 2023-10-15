Рейтинг@Mail.ru
В Непале продолжат поиски пропавшей российской альпинистки - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 15.10.2023 (обновлено: 11:15 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/rf-1902875100.html
В Непале продолжат поиски пропавшей российской альпинистки
В Непале продолжат поиски пропавшей российской альпинистки - РИА Новости, 15.10.2023
В Непале продолжат поиски пропавшей российской альпинистки
Поиски пропавшей накануне в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой продолжаются, информация об обнаружении ее тела не совсем соответствует... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T11:00
2023-10-15T11:15
непал
россия
в мире
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902872495_0:148:1080:756_1920x0_80_0_0_70a3cbcf8042ca23bf5524017fdc9282.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Поиски пропавшей накануне в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой продолжаются, информация об обнаружении ее тела не совсем соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашёв. Как сообщила Федерация альпинизма России на своем сайте, Оленева вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале. В субботу утром группа вышла из лагеря на высоте 6050 метров и через 4 часа достигла высоты 6700 метров, где начала восстанавливать площадку для палатки. Через несколько минут после этого альпинисты сообщили, что Оленева сорвалась. В воскресенье ряд Telegram-каналов сообщили о обнаружении тела российской альпинистки. "Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолет не может высадить специальную группу для спуска в расщелину", - сказал представитель посольства. Он уточнил, что при облете места происшествия российские альпинисты видели тело. "При облете члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20221114/volontery-1831331326.html
https://ria.ru/20231015/rf-1902871973.html
непал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902872495_0:47:1080:857_1920x0_80_0_0_8af7d0e1350ea681f196756f023ba3fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
непал, россия, в мире, происшествия, общество
Непал, Россия, В мире, Происшествия, Общество
В Непале продолжат поиски пропавшей российской альпинистки

Посольство РФ: поиски пропавшей в Непале российской альпинистки продолжаются

© Фото : Соцсети Надежды ОленевойНадежда Оленева
Надежда Оленева - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : Соцсети Надежды Оленевой
Надежда Оленева
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 окт – РИА Новости. Поиски пропавшей накануне в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой продолжаются, информация об обнаружении ее тела не совсем соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашёв.
Как сообщила Федерация альпинизма России на своем сайте, Оленева вместе с Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале. В субботу утром группа вышла из лагеря на высоте 6050 метров и через 4 часа достигла высоты 6700 метров, где начала восстанавливать площадку для палатки. Через несколько минут после этого альпинисты сообщили, что Оленева сорвалась.
Волонтеры и сотрудники полиции во время поисков
Волонтеры получат доступ к базе по поиску пропавших людей в 2023 году
14 ноября 2022, 12:31
В воскресенье ряд Telegram-каналов сообщили о обнаружении тела российской альпинистки.
"Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолет не может высадить специальную группу для спуска в расщелину", - сказал представитель посольства.
Он уточнил, что при облете места происшествия российские альпинисты видели тело.
"При облете члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным", - добавил дипломат.
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
В России начали внедрять нейросети для поиска людей
10:34
 
НепалРоссияВ миреПроисшествияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала