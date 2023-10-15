https://ria.ru/20231015/rafakh-1902956021.html

Источник: на КПП на границе с Газой начали подготовку к приему прибывающих

Источник: на КПП на границе с Газой начали подготовку к приему прибывающих - РИА Новости, 15.10.2023

Источник: на КПП на границе с Газой начали подготовку к приему прибывающих

Уровень готовности повышен на египетской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа, началась подготовка залов для приема... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T23:48

2023-10-15T23:48

2023-10-15T23:48

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самех шукри

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

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КАИР, 15 окт - РИА Новости. Уровень готовности повышен на египетской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа, началась подготовка залов для приема прибывающих, сообщили РИА Новости египетские источники на КПП. Ранее министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил, что "Рафах" открыт с египетской стороны, однако в результате бомбардировок дороги со стороны Газы были повреждены. "Недавно начались повышение уровня готовности и подготовка залов для приема прибывающих. Гражданским служащим на КПП были даны указания быть готовыми в любой момент к запуску работы погранперехода", - сказали источники. По словам источников и очевидцев, на КПП были в это же время усилены меры безопасности, а на дороге, связывающей "Рафах" и египетский город Эль-Ариш, ужесточили процедуры контроля и проверки документов. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, самех шукри, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон