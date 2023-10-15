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Российская ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов - РИА Новости, 15.10.2023

Российская ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:53

2023-10-15T13:53

2023-10-15T14:00

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 67 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7888 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12640 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14297 единиц специальной военной автомобильной техники.

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донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)