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Российская ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов - РИА Новости, 15.10.2023
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13:53 15.10.2023 (обновлено: 14:00 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/pvo-1902891237.html
Российская ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов - РИА Новости, 15.10.2023
Российская ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:53
2023-10-15T14:00
безопасность
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 67 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7888 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12640 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14297 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов

МО РФ: ПВО за сутки сбила 67 украинских дронов и 3 снаряда HIMARS

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 67 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 67 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 488 украинских военных самолетов, 250 вертолетов, 7888 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12640 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6771 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14297 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 октября, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.10.2023Посмотреть
 
БезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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