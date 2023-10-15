https://ria.ru/20231015/pvo-1902848606.html
В Белгородской и Курской областях перехватили 27 беспилотников ВСУ
В Белгородской и Курской областях перехватили 27 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 15.10.2023
В Белгородской и Курской областях перехватили 27 беспилотников ВСУ
Ночью над Курской и Белгородской областями перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T04:03
2023-10-15T04:03
2023-10-15T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
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белгородская область
беспилотники
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ночью над Курской и Белгородской областями перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе", — говорится в публикации.Накануне вечером губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о 12 сбитых беспилотниках. По его словам, обломки упали в городской черте и селе Зорино, но никто из жителей не пострадал.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях действует повышенный, желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231014/bespilotnik-1902837064.html
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происшествия, россия, курская область, белгородская область, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Белгородская область, Беспилотники
В Белгородской и Курской областях перехватили 27 беспилотников ВСУ
МО России: в Белгородской и Курской областях уничтожены 27 беспилотников ВСУ