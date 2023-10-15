https://ria.ru/20231015/putin-1902935185.html

"Только Путин". В США сделали неожиданное заявление об Украине

"Только Путин". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 15.10.2023

"Только Путин". В США сделали неожиданное заявление об Украине

Президент России Владимир Путин проводит сдержанную политику в отношении Украины, несмотря на действия Запада, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T19:38

2023-10-15T19:38

2023-10-15T23:42

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит сдержанную политику в отношении Украины, несмотря на действия Запада, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Я полагаю, что это почти мертвая страна. И единственный, кто спасет Украину от уничтожения, — это Владимир Путин, которые проявляет невероятную сдержанность", — отметил он.По словам полковника, западные СМИ создают ложное представление о российском лидере. Макгрегор считает, что президент предпочел бы достичь урегулирования конфликта путем переговоров, но этому могут препятствовать США и их союзники. По этой причине он не исключил, что терпению Путина может прийти конец."Знаете, меня беспокоит то, что если мы будем продолжать в том же духе, то получим то, что не хотим: сотню тысяч российских войск на польской границе", — предположил офицер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

https://ria.ru/20231015/soskin-1902907925.html

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902900945.html

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