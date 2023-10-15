https://ria.ru/20231015/putin-1902935185.html
"Только Путин". В США сделали неожиданное заявление об Украине
"Только Путин". В США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 15.10.2023
"Только Путин". В США сделали неожиданное заявление об Украине
Президент России Владимир Путин проводит сдержанную политику в отношении Украины, несмотря на действия Запада, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T19:38
2023-10-15T19:38
2023-10-15T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606257_498:695:2901:2047_1920x0_80_0_0_c185fffffd240d4e3ca74f143c1e5b13.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит сдержанную политику в отношении Украины, несмотря на действия Запада, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive."Я полагаю, что это почти мертвая страна. И единственный, кто спасет Украину от уничтожения, — это Владимир Путин, которые проявляет невероятную сдержанность", — отметил он.По словам полковника, западные СМИ создают ложное представление о российском лидере. Макгрегор считает, что президент предпочел бы достичь урегулирования конфликта путем переговоров, но этому могут препятствовать США и их союзники. По этой причине он не исключил, что терпению Путина может прийти конец."Знаете, меня беспокоит то, что если мы будем продолжать в том же духе, то получим то, что не хотим: сотню тысяч российских войск на польской границе", — предположил офицер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
https://ria.ru/20231015/soskin-1902907925.html
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902900945.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902606257_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_2dd39f6981bb14f158a6cf73431538a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США
"Только Путин". В США сделали неожиданное заявление об Украине
Полковник Макгрегор: Путин проявляет невероятную сдержанность на Украине