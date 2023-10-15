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Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов - РИА Новости, 15.10.2023
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15:00 15.10.2023 (обновлено: 15:17 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/putin-1902900123.html
Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов
Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов - РИА Новости, 15.10.2023
Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов
Президент России Владимир Путин на следующей неделе помимо визита в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" совершит поездку в один из регионов РФ,... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:00
2023-10-15T15:17
россия
китай
владимир путин
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе помимо визита в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" совершит поездку в один из регионов РФ, сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Кроме этого, как ожидается, в планах главы государства - поздравление работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником.
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россия, китай, владимир путин, общество
Россия, Китай, Владимир Путин, Общество
Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов

Зарубин: Путин на следующей неделе посетит один из регионов России

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе помимо визита в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" совершит поездку в один из регионов РФ, сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Кроме этого, как ожидается, в планах главы государства - поздравление работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин проведут беседу с глазу на глаз
Вчера, 14:13
 
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