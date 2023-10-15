https://ria.ru/20231015/putin-1902900123.html
Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов
Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов - РИА Новости, 15.10.2023
Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов
Президент России Владимир Путин на следующей неделе помимо визита в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" совершит поездку в один из регионов РФ,... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T15:00
2023-10-15T15:00
2023-10-15T15:17
россия
китай
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823930045_0:357:3006:2048_1920x0_80_0_0_ee4095f6f5b3014697dc33009d8170c7.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе помимо визита в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" совершит поездку в один из регионов РФ, сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Кроме этого, как ожидается, в планах главы государства - поздравление работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником.
https://ria.ru/20231015/peskov-1902893243.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823930045_114:496:2184:2048_1920x0_80_0_0_730278bec7753f2e349a881feb1e3d99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, общество
Россия, Китай, Владимир Путин, Общество
Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов
Зарубин: Путин на следующей неделе посетит один из регионов России