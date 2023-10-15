https://ria.ru/20231015/putin-1902900123.html

Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов

Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов - РИА Новости, 15.10.2023

Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов

Президент России Владимир Путин на следующей неделе помимо визита в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" совершит поездку в один из регионов РФ,... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T15:00

2023-10-15T15:00

2023-10-15T15:17

россия

китай

владимир путин

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе помимо визита в Китай для участия в форуме "Один пояс - один путь" совершит поездку в один из регионов РФ, сообщили в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Кроме этого, как ожидается, в планах главы государства - поздравление работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником.

https://ria.ru/20231015/peskov-1902893243.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин, общество