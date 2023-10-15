Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне чушью
Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне с РФ и КНР чушью
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с РФ и КНР, которые тоже являются ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями, это чушь, скорее всего, конгрессмены просто пугают друг друга, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью.
В опубликованном ранее докладе межпартийной комиссии конгресса США говорится, что ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, нуждаясь в количественных и структурных изменениях. Ядерный конфликт с РФ и Китаем авторы исследования назвали всё более вероятным, а решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, чтобы быть готовыми дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые якобы возникнут в 2027-2035 годах.
"Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более - воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что всё это по-серьезному. Так друг друга пугают просто, по-моему", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Как отметил российский лидер, он не думает, что это "какие-то здоровые мысли", которые "приходят в голову здоровым людям."
"Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира - готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить? Но а если говорить про войну между великими ядерными державами - это другая история совсем", - сказал президент.