https://ria.ru/20231015/putin-1902881227.html

Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне чушью

Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне чушью - РИА Новости, 15.10.2023

Путин назвал рекомендации конгресса США о подготовке к войне чушью

Рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с РФ и КНР, которые тоже являются ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями, это чушь,... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T12:08

2023-10-15T12:08

2023-10-15T12:11

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рекомендации конгресса США готовиться к одновременной войне с РФ и КНР, которые тоже являются ядерными державами, нельзя назвать здоровыми мыслями, это чушь, скорее всего, конгрессмены просто пугают друг друга, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью. В опубликованном ранее докладе межпартийной комиссии конгресса США говорится, что ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, нуждаясь в количественных и структурных изменениях. Ядерный конфликт с РФ и Китаем авторы исследования назвали всё более вероятным, а решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, чтобы быть готовыми дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые якобы возникнут в 2027-2035 годах. "Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться. А тем более - воевать сразу и с РФ, и с Китаем. Чушь, конечно. Не думаю, что всё это по-серьезному. Так друг друга пугают просто, по-моему", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", ответ президента опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина. Как отметил российский лидер, он не думает, что это "какие-то здоровые мысли", которые "приходят в голову здоровым людям." "Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему: хочешь мира - готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить? Но а если говорить про войну между великими ядерными державами - это другая история совсем", - сказал президент.

https://ria.ru/20231015/putin-1902879725.html

https://ria.ru/20231015/zelenskiy-1902873103.html

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россия, китай, сша, владимир путин, павел зарубин, конгресс сша, в мире